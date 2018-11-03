Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda konuk olduğu Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Her iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Buraya kazanmak düşüncesiyle geldik. Akhisar'ın hem ligde bulunduğu konum hem de UEFA'da oynadığı yoğun maç trafiğinden dolayı fiziksel sıkıntılar yaşayacağını biliyorduk. Oyun bizim lehimize güzel başladı. Estetik açısından güzel bir gol bulduk. Golden sonra 10 dakika oyun kontrolü elimizden çıktı. Akabinde rakip oyuncular seyirci baskısıyla da bizi pas hatalarına yönlendirdi. Penaltıdan gol yedik. 4 haftadır buradayım, 2 tane penaltıdan gol yedim. İkinci yarı başlamadan önce oyuncularımıza fiziksel olarak rakip takımın 60'tan sonra zafiyet göreceğini söyledim. Nitekim öyle oldu. İkinci golü bulamadık. Son dakikalarda gelen gol ofsayt mı değil mi çözemedim. Çünkü açısı çok sıkıntılı bir açı. Dolayısıyla hakemin verdiği karara saygı duyacağız. Doğru bir yoldayız. Kolay kaybetmiyoruz ama kazanma alışkanlığımızı yukarı taşımalıyız. Önümüzde 2 maç arka arkaya evimizde oynayacağız. İnşallah bunları kazanıp önümüze daha emin adımlarla devam edeceğiz. 1 puandan memnun muyum diye bakacak olursak memnunum. Deplasmanda rakip gibi gördüğümüz takımdan 1 puan almak bizi mutlu etti. 3 puan ile de dönebilirdik. 1 puan bizim lehimize oldu diye düşünüyorum" dedi.