Özdilek'ten deplasman açıklaması!
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Akhisaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kolay kaybetmiyoruz ama kazanma alışkanlığımızı yukarı taşımalıyız. Önümüzde 2 maç arka arkaya evimizde oynayacağız. İnşallah bunları kazanıp önümüze daha emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda konuk olduğu Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Her iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Buraya kazanmak düşüncesiyle geldik. Akhisar'ın hem ligde bulunduğu konum hem de UEFA'da oynadığı yoğun maç trafiğinden dolayı fiziksel sıkıntılar yaşayacağını biliyorduk. Oyun bizim lehimize güzel başladı. Estetik açısından güzel bir gol bulduk. Golden sonra 10 dakika oyun kontrolü elimizden çıktı. Akabinde rakip oyuncular seyirci baskısıyla da bizi pas hatalarına yönlendirdi. Penaltıdan gol yedik. 4 haftadır buradayım, 2 tane penaltıdan gol yedim. İkinci yarı başlamadan önce oyuncularımıza fiziksel olarak rakip takımın 60'tan sonra zafiyet göreceğini söyledim. Nitekim öyle oldu. İkinci golü bulamadık. Son dakikalarda gelen gol ofsayt mı değil mi çözemedim. Çünkü açısı çok sıkıntılı bir açı. Dolayısıyla hakemin verdiği karara saygı duyacağız. Doğru bir yoldayız. Kolay kaybetmiyoruz ama kazanma alışkanlığımızı yukarı taşımalıyız. Önümüzde 2 maç arka arkaya evimizde oynayacağız. İnşallah bunları kazanıp önümüze daha emin adımlarla devam edeceğiz. 1 puandan memnun muyum diye bakacak olursak memnunum. Deplasmanda rakip gibi gördüğümüz takımdan 1 puan almak bizi mutlu etti. 3 puan ile de dönebilirdik. 1 puan bizim lehimize oldu diye düşünüyorum" dedi.
- 3.11.2018 19:15
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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