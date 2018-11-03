MHK'dan derbinin hakemine tam puan – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    'dan derbinin hakemine tam puan

    MHK'dan derbinin hakemine tam puan

    , özellikle cephesi tarafından beğenilmeyen hakem 'un derbi performansından memnun kaldı.

    'in 11. haftasındaki olaylı - derbisinin ardından gözler 'na çevrildi.

    Maç sonunda yaşanan olaylar ve saha içerisindeki kararları nedeniyle özellikle Galatasaray camiası tarafından büyük eleştirilere maruz kalan konusunda 'nın olumlu karar verdiği ortaya çıktı.

    GÖZLEMCİDEN TAM PUAN
    Sporx'in haberine göre; Maçın gözlemcisi ve MHK, derbideki performansı beğenilen Fırat Aydınus'a tam puan verdi.

    1. 3.11.2018 13:51
    2. Güncelleme: 3.11.2018 13:53
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