Kasımpaşa Antalyaspor maçında ilginç olay!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı
Kasımpaşa'da 2. dakikada çift vuruş sonrası Trezeguet topu ağlara gönderdi ama hakem, Trezeguet çift vuruşu direkt kaleye gönderdiği için golü geçerli saymadı.
Oyun Antalyaspor'un aut atışıyla devam etti.
- 3.11.2018 13:45
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mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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