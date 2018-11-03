Kasımpaşa Antalyaspor maçında ilginç olay! – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    maçında ilginç olay!

    Kasımpaşa Antalyaspor maçında ilginç olay!

    'in 11. haftasında ile arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı

    'da 2. dakikada çift vuruş sonrası Trezeguet topu ağlara gönderdi ama hakem, Trezeguet çift vuruşu direkt kaleye gönderdiği için golü geçerli saymadı.

    Oyun 'un aut atışıyla devam etti.

    1. 3.11.2018 13:45
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