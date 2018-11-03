Beşiktaş TV, hayvan hakları için kolları sıvadı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    , hayvan hakları için kolları sıvadı

    Beşiktaş TV, hayvan hakları için kolları sıvadı

    'nin ilk ve tek hayvan hakları ile ilgili programı 'Semt Bizim Dost Bizim' ve 'nin sunumuyla bundan böyle ekranlarında olacak.

    'nin ilk ve tek hayvan hakları ile ilgili programı 'Semt Bizim Dost Bizim' ve 'nin sunumuyla bundan böyle ekranlarında olacak.

    'Satınalma sahiplen' mottosuyla yola çıkan 'Semt Bizim Dost Bizim' programında her hafta hayvan hakları ile ilgili önemli konular ele alınacak, sevgi ve bakımla yaşama tutunan canlıların mucize öykülerine yer verilecek.

    Siyah-beyazlı futbolcular ve hayvansever ünlülerin de destek verdiği programda, '#semtbizimdostbizim' etiketiyle izleyicilerden gelen fotoğraflar da paylaşılacak. Semt Bizim Dost Bizim program ekibi tüm hayvanseverlerden destek bekliyor.

    Programın ilk bölümü 4 Kasım Pazar günü saat 12.00'de BJK TV'de izleyicilerle buluşacak.

    1. 3.11.2018 14:40
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