5 İstanbul takımı da bu hafta İstanbul'da oynuyor
Süper Lig'de mücadele eden 5 İstanbul ekibi, son 2 sezondur ligde aynı haftada İstanbul'da mücadele ediyor.
Süper Lig'de son 2 sezondur 5 İstanbul takımı aynı haftada İstanbul'da maç yaptı. Fikstür aynı şehrin birden fazla takımının aynı ligde mücadele etmesi durumunda, 1 takım evinde mücadele ederken, diğer takım deplasmanda mücadele edecek şekilde ayarlanırken, son 2 sezonda bu durumu bozan eşleşme, Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı haftalarda Başakşehir - Beşiktaş maçlarının oynanması oldu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynandığı haftada Başakşehir - Beşiktaş maçı da oynanırken, bir diğer İstanbul takımı olan Kasımpaşa da, son 2 sezonda, derbi haftasında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezonun 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk ederken, Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'le, Galatasaray da yine deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Mart ayında 5 İstanbul takımı da maçlarını İstanbul'da oynarken, bu durumun tekrarı kasım ayında yaşandı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı haftada, Başakşehir sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa da evinde Antalyaspor'la oynayacak.
- 3.11.2018 14:35
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
5 İstanbul takımı da bu hafta İstanbul'da oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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