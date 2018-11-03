5 İstanbul takımı da bu hafta İstanbul'da oynuyor – Fotomaç – 03 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    5 takımı da bu hafta İstanbul'da oynuyor

    5 İstanbul takımı da bu hafta İstanbul'da oynuyor

    'de mücadele eden 5 ekibi, son 2 sezondur ligde aynı haftada İstanbul'da mücadele ediyor.

    'de mücadele eden 5 ekibi, son 2 sezondur ligde aynı haftada İstanbul'da mücadele ediyor. , iç sahada 'u konuk ederken, - ve - maçları da aynı haftaya denk geldi.

    Süper Lig'de son 2 sezondur 5 İstanbul takımı aynı haftada İstanbul'da maç yaptı. Fikstür aynı şehrin birden fazla takımının aynı ligde mücadele etmesi durumunda, 1 takım evinde mücadele ederken, diğer takım deplasmanda mücadele edecek şekilde ayarlanırken, son 2 sezonda bu durumu bozan eşleşme, Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı haftalarda Başakşehir - Beşiktaş maçlarının oynanması oldu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oynandığı haftada Başakşehir - Beşiktaş maçı da oynanırken, bir diğer İstanbul takımı olan Kasımpaşa da, son 2 sezonda, derbi haftasında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezonun 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk ederken, Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'le, Galatasaray da yine deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti. Mart ayında 5 İstanbul takımı da maçlarını İstanbul'da oynarken, bu durumun tekrarı kasım ayında yaşandı. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı haftada, Başakşehir sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa da evinde Antalyaspor'la oynayacak.
    1. 3.11.2018 14:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    5 İstanbul takımı da bu hafta İstanbul'da oynuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN