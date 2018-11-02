Fenerbahçe taraftarı stadı terk etti!
Fenerbahçe taraftarı, hayatını kaybeden arkadaşları nedeniyle stadı terk ediyor.
Türk Telekom Stadı'nda bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi sonrası yaşamını yitirmesi üzerine, Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri terk etmeye başladı.
(Ayrıntılar az sonra...)
- 2.11.2018 22:07
- Güncelleme: 2.11.2018 22:54
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Mateja Kezman'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş paylaşım!
Toplam 1
Yorum
fenerli vajna ali koc baskanim sayesinde sampiyon olacagiz bugun de maci aliriz
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
sari recep Ali goc basgan fenerbahce sampiyon
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Fenerbahçe'nin değeri yüzde 66 azaldı!
Toplam 3
Yorum
mulayim Eee nerde hani o verilen sozler umutlar hani nerde
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