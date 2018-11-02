Fenerbahçe taraftarı stadı terk etti!
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    taraftarı stadı terk etti!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> taraftarı stadı terk etti!

    taraftarı, hayatını kaybeden arkadaşları nedeniyle stadı terk ediyor.

    Stadı'nda bir taraftarının kalp krizi sonrası yaşamını yitirmesi üzerine, Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri terk etmeye başladı.

    (Ayrıntılar az sonra...)

    1. 2.11.2018 22:07
    2. Güncelleme: 2.11.2018 22:54
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