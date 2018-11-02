Fatih Terim'den hakeme büyük tepki!
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'den hakeme büyük tepki!

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den hakeme büyük tepki!

    , maç sonunda hakem 'a büyük tepki gösterdi.

    - derbisinin bitiş düdüğü ile birlikte , maçın hakemi 'un yanına giderek tecrübeli hakeme büyük tepki gösterdi.

    (Ayrıntılar az sonra...)

    1. 2.11.2018 23:03
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