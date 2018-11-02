Bakan Kasapoğlu'ndan derbi öncesi "Fair-Play" vurgusu – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    'ndan derbi öncesi "Fair-Play" vurgusu

    Bakan Kasapoğlu'ndan derbi öncesi "Fair-Play" vurgusu

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , - mücadelesi öncesinde Fair-Play çağrısında bulunarak, "Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun" dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Spor Toto Süper Ligin 11'inci haftasında Stadı'nda bu akşam oynanacak - mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Mücadelenin, ezeli rekabet ve ebedi dostluğa yakışır bir şekilde geçmesi temennisinde bulunan , karşılaşmayı "Kıtalararası derbi" olarak nitelendirerek şöyle dedi: "Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun. Rekabet, centilmenlik, dostluk dolu bir müsabaka olmasını diliyorum. İnşallah iyi oynayan kazansın ama neticede kazanan dostluk olsun, birlik ve beraberlik olsun."
    Her iki takımın önümüzdeki hafta Avrupa kupalarında maçları olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Malum iki takımımız Avrupa kupalarında önümüzdeki hafta ülkemizi temsil edecekler. İnşallah her iki takımımız oyuncuları, sakatlık olmadan, kazasız bir maç geçirirler ve önümüzdeki hafta ülkemizi başarıyla temsil ederler. Her iki takımımıza da başarılar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

    1. 2.11.2018 14:34
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