Derbide hava 17 derece olacak
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 17 derece olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray yarın saat 21.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, hava da güzel olacak. Son dönemde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Türk Telekom Stadyumu'nda yağış beklenmezken, hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor.
- 1.11.2018 10:17
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Bursaspor kupada yine kayıp
Toplam 1
Yorum
Niyazi Maça kazanmak için istekli arzulu ve taraftara saygı için oynamak lazım seyrederken sabaha kadar netice Bursa’nın aleyhine olacağı belli
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Oley!
Toplam 3
Yorum
Alp Seni seviyoruz emre bol herzaman desteğim seninle helal olsun sana
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Adar’a büyük onur
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Helal sana ben sporcunun ahlaklısını severim derken seni kastetmiş atamız..
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