Derbide hava 17 derece olacak
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Derbide hava 17 derece olacak

    Derbide hava 17 derece olacak

    ile arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 17 derece olacak.

    'in 11. haftasında yarın saat 21.00'de 'yi ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken, hava da güzel olacak. Son dönemde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Stadyumu'nda yağış beklenmezken, hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor.

    1. 1.11.2018 10:17
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