Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin en golcüleri
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    - derbisinin en golcüleri

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin en golcüleri

    ile arasındaki 109 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertliler adına 27 golle attı

    Ebedi dost ve ezeli rakip olan ile 'de son yıllarda öne çıkan golcü bulunmuyor. 109 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertlilerde kaydetti. Sporel, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

    Galatasaray'da da Fenerbahçe filelerine 19 gol gönderdi.

    İki takımda da oynayan 22 gol kaydetti. Çolak gollerin 14'ünü Galatasaray, 8'ini de Fenerbahçe formasıyla attı.

    1. 31.10.2018 13:35
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