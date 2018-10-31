Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin en golcüleri
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 109 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertliler adına 27 golle Zeki Rıza Sporel attı
Ebedi dost ve ezeli rakip olan Galatasaray ile Fenerbahçe'de son yıllarda öne çıkan golcü bulunmuyor. 109 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertlilerde Zeki Rıza Sporel kaydetti. Sporel, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Galatasaray'da da Metin Oktay Fenerbahçe filelerine 19 gol gönderdi.
İki takımda da oynayan Tanju Çolak 22 gol kaydetti. Çolak gollerin 14'ünü Galatasaray, 8'ini de Fenerbahçe formasıyla attı.
- 31.10.2018 13:35
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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