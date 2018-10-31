Ebedi dost ve ezeli rakip olan Galatasaray ile Fenerbahçe'de son yıllarda öne çıkan golcü bulunmuyor. 109 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertlilerde Zeki Rıza Sporel kaydetti. Sporel, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Galatasaray'da da Metin Oktay Fenerbahçe filelerine 19 gol gönderdi.

İki takımda da oynayan Tanju Çolak 22 gol kaydetti. Çolak gollerin 14'ünü Galatasaray, 8'ini de Fenerbahçe formasıyla attı.