Süper Lig'de 9 maçta 21 gol
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Süper Lig'de 9 maçta 21 gol

    Süper Lig'de 9 maçta 21 gol

    'in 10. haftası geride kaldı. Oynanan 9 müsabakada 21 kez fileler havalandırıldı

    'in 10. haftası geride kaldı. Oynanan 9 müsabakada 21 kez fileler havalandırıldı. 9 maçta 5 kez ev sahibi ekip kazanırken 2 kez de deplasman takımı kazandı. 9 müsabaka içerisinde 2 maç da berabere bitti.

    , Akhisar, , ve sahasında kazanarak 3'er puan kazanırken Ankaragücü ile de deplasmanda kazanan 2 takım oldu. Antalyaspor-Trabzonspor, Erzurumspor ve maçları da berabere noktalandı ve kazanan olmadı.
    Haftanın en gollü ve en farklı biten maçında Beşiktaş sahasında Rizespor'u 4-1 mağlup ederken Ankaragücü de deplasmanda 'yi 3-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı.

    Bu hafta oynanan 9 maç arasında golsüz sona eren müsabaka olmadı. Konyaspor-Başakşehir (0-1) ve Akhisarspor-Göztepe (1-0) maçları da en kısır geçen iki müsabaka oldu.

    1. 30.10.2018 10:45
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