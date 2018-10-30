Süper Lig'de 9 maçta 21 gol
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası geride kaldı. Oynanan 9 müsabakada 21 kez fileler havalandırıldı
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası geride kaldı. Oynanan 9 müsabakada 21 kez fileler havalandırıldı. 9 maçta 5 kez ev sahibi ekip kazanırken 2 kez de deplasman takımı kazandı. 9 müsabaka içerisinde 2 maç da berabere bitti.
Beşiktaş, Akhisar, Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Bursaspor sahasında kazanarak 3'er puan kazanırken Ankaragücü ile Medipol Başakşehir de deplasmanda kazanan 2 takım oldu. Antalyaspor-Trabzonspor, Erzurumspor ve Kasımpaşa maçları da berabere noktalandı ve kazanan olmadı.
Haftanın en gollü ve en farklı biten maçında Beşiktaş sahasında Rizespor'u 4-1 mağlup ederken Ankaragücü de deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek büyük bir sürprize imza attı.
Bu hafta oynanan 9 maç arasında golsüz sona eren müsabaka olmadı. Konyaspor-Başakşehir (0-1) ve Akhisarspor-Göztepe (1-0) maçları da en kısır geçen iki müsabaka oldu.
- 30.10.2018 10:45
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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