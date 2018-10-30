FENERBAHÇE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Büyük derbi öncesinde Fenerbahçe, tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 10 puan toplayan sarı-lacivertliler düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alıyor.

PHILLIP COCU GÖNDERİLDİ

Hem ligde hem de Avrupa'da istenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de fatura sezon başında takımın başına getirilen teknik direktör Phillip Cocu'ya kesildi. Hollandalı teknik adam geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan ve Ankaragücü'nün 3-1 kazandığı maçın ardından görevden alındı.





Görevine son verilen Phillip Cocu

FENERBAHÇE'Yİ DERBİYE 'YARDIMCILAR' HAZIRLIYOR

Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'yi derbiye kimin hazırlayacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Ankaragücü maçının ardından yaptığı antrenmanlarda takımın başında Phillip Cocu'nun yardımcıları Erwin Koeman ve Cris van der Weerden yer aldı.

ISLAM SLIMANI DERBİDE YOK

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Süper Lig'deki 8 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve Kayserispor maçında da 1 gol atan Slimani, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Cezayirli oyuncu Ankaragücü maçında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.





Islam Slimani'nin kırmızı kart gördüğü an

VOLKAN DEMİREL KADRO DIŞI, MEHMET TOPAL, MEHMET EKİCİ VE OĞUZ KAĞAN SAKAT!

Galatasaray maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Islam Slimani dışında, derbi maçların tecrübeli isimleri Volkan Demirel ve Mehmet Topal da sahada olamayacak. Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Topal kasık fıtığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılmış ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiş, Mehmet Ekici ise Demir Grup Sivasspor maçında sonradan oyuna girmiş ve sakatlanarak çıkmıştı. Arka adalesinde yırtık tespit edilen Ekici'nin sahalardan en az 2 hafta uzak kalacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertli ekibin 19 yaşındaki genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin de ilk 11'de başladığı Ankaragücü maçında sakatlanarak oyunu terk etmiş ve ameliyat olmuştu. Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ise kadro dışı durumda.?





Mehmet Topal ve Volkan Demirel

GALATASARAY'IN SAKATLIKLARLA BAŞI DERTTE!

Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray'ın ise sakatlıklarla başı dertte! Süper Lig'deki son iki maçında 1 yenilgi ve 1 mağlubiyet alarak 5 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekipte Belhanda, Nagatomo, Emre Akbaba, Onyekuru, Fernando, Feghouli, Serdar ve Eren'in sakatlıkları bulunuyor.

SERDAR AZİZ VE EREN DERBİDE KESİN OYNAYACAK

Sakatlıkları bulunan oyuncular arasında Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Fenerbahçe maçında oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bursaspor maçında sakatlanan Fernando'nun ağrıları devam ederken, Fernando'yla aynı sakatlığı yaşayan Feghouli ve Onyekuru düz koşulara başladı.

28 Eylül'de sakatlanan Emre Akbaba'nın Aralık ayında sahalara dönmesi beklenirken, Schalke karşılaşmasında 'ciğer sönmesi' sorunu yaşayan Nagatomo'nun durumu ise henüz netleşmedi. Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesi hisseden ve maça devam edemeyen Belhanda'da herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmazken, aynı maçta sağ ayağına darbe alan ve kas içi kanaması tespit edilen Martin Linnes'in ise takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklandı.





Emre Akbaba

MARIANO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sakatlıklarla başı dertte olan Galatasaray'a bir kötü haber de Yeni Malatyaspor maçında sarı kart gören Mariano'dan geldi. Brezilyalı oyuncu gördüğü kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

DERBiDE EN UCUZ BiLET 150 LiRA

Süper Ligin 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu. 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri 150 ila bin lira arasında değişiyor.





EN GOLCÜ İSİMLER EREN VE AYEW

Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında Galatasaray 17 Fenerbahçe ise 7 kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılı takımda 17 golün 4'ü Eren Derdiyok'tan gelirken, Fenerbahçe'nin 7 golünün 2'sinde Andre Ayew'in imzası var.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2 Kasım Cuma günü saat 21:00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı ise beIN Sports 1 futbolseverlere CANLI olarak aktaracak.





Eren Derdiyok ve Andre Ayew