Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    - derbisinin oranları belli oldu!

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

    'de bu hafta oynanacak - maçının iddaa oranları belli oldu

    'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Stadı'nda oynanacak - maçının iddaa oranları açıklandı.

    Galatasaray: 1,65

    Beraberlik: 3,30

    Fenerbahçe: 3,40

    İddaa, Galatasaray'a, Fenerbahçe karşısında tarihindeki en düşük oranı açıkladı.

    1. 29.10.2018 17:34
    2. Güncelleme: 30.10.2018 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN