Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!
Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının iddaa oranları açıklandı.
Galatasaray: 1,65
Beraberlik: 3,30
Fenerbahçe: 3,40
İddaa, Galatasaray'a, Fenerbahçe karşısında tarihindeki en düşük oranı açıkladı.
- 29.10.2018 17:34
- Güncelleme: 29.10.2018 17:42
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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