Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında iki Ege ekibi Akhisarspor ve Göztepe derbi maçta kozlarını paylaşacak.







11'LER BELLİ OLDU!

Akhisarspor'un ilk 11'i: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Güray, Sissoko, Aykut, Barbosa, Josue, Onur Ayık, Seleznov

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Borges, Halil, Poko, Alparslan, Yasin, Jarome





İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR



Ege derbisinde kozlarını paylaşacak olan Akhisarspor ve Göztepe'de de kritik maç öncesi önemli eksikler göze çarpıyor.

Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Sevilla deplasmanından 6-0'lık ağır bir yenilgi ile dönen Akigo'da sakatlıkları süren Serginho, Bilal ve Vrsajevic Göz-Göz'e karşı forma giyemeyecek.

Ayrıca stres kırığı bulunan Eray ile hasta olan Manu'nun durumları da maç saatinde netleşecek. Konuk ekip Göztepe'de ise sezonu kapatan sol bek Adama Traore kadroda yer almayacak.

Traore'nin yerine Göztepe'de yine Berkan Emir'in forma giymesi beklenirken teknik direktör Bayram Bektaş, Beşiktaş maçı on birinde değişiklik yapmayacak.



GÖZTEPE ZİNCİRİ KIRACAK MI?



Akhisarspor'un evinde Göztepe'ye karşı şansı tutuyor. Yeşil-siyahlı ekip, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgi tatmadı.

Göztepe, en son Akhisar'ı deplasmanda 2004 yılında mağlup ederken 14 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.

Geçen sezon İzmir'deki karşılaşmayı Göz-Göz 2-0 kazanmış, Akhisar'daki maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.



KRİTİK RANDEVUDA TRİBÜNLER DOLACAK



Ligde düşme potası ve ilk 5 yarışını yakından ilgilendiren Akhisarspor- Göztepe karşılaşmasında tribünde dostluk rüzgarları esecek. Ev sabihi Akhisarspor taraftarları olumsuz sonuçlara rağmen biletlere büyük ilgi gösterirken, Göztepeli taraftarlar da hafta içinde kendilerine ayrılan 600 adet bileti çok kısa bir sürede bitirmişti. Akhisar Şehir Stadı tribünlerinin tamamen dolması beklenirken, her iki takım taraftarları da statta tüm Türkiye'ye Fair-Play dersi verecek. Akhisar yönetimi tarafından hafta içinde satışa sunulan maçın biletleri kapalı tribün E-FG- H kategorileri 60, C-D-I-J 50, A-B-K-L 40, maraton tribünü 30, kuzey-güney kale arkaları 25 ve misafir tribün 35 TL'den satılıyor. üye olmadan yorum yazmak istiyorum