Antalya derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.

LİGDE 5'İNCİ KARŞILAŞMA



Geçmiş yıllarda Süper Lig'de 4, 1. Lig'de 2 kez, 2. Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 1 kez ve hazırlık maçlarında 6 kez karşı karşıya gelen iki Antalya ekibinden Alanyaspor'un galibiyetlerde 9-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Ligde 4 defa karşı karşıya gelen iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. Lig maçlarında Antalyaspor'un 8 golüne karşılık Alanyaspor 7 golle yanıt verdi. Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üçlüsünün yöneteceği karşılaşma pazar günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Efecan, Villafanez, Fernandes, Bobo

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego Angelo, Celustka, Cissokho, Chico, Yekta, Maicon, Doğukan, Hakan, Doukara

ANTALYASPOR'DAN FLAŞ KARAR



Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor bir ilki gerçekleştirecek. Kırmızı-beyazlılar, okul formasını Antalyaspor yapıp sınıflara taşıyan okulun ismini, formanın ana sponsoru yaparak yeşil sahaya çıkacak.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Barbaros İlköğretim Okulu, bundan 2 yıl önce başlattığı 'tuttuğun takımın formasıyla gelebilirsin' uygulamasında, öğrencilerin çoğunun Antalyaspor formasıyla gelmesiyle birlikte, resmi kıyafetin yanında, okul formasını Antalyaspor'un forması olarak belirlemişti. Karar üzerine okula ziyarete gelen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, öğrenci ve öğretmenlerin Antalyaspor sevdasını karşılıksız bırakmadı. Öztürk ve yönetimi kulübe talimat vererek Alanyaspor maçına formaların göğüs kısmını, Barbaros Ortaokulu'na ayrılmasını istedi.

"SİZ ARMAMIZI SINIFLARA TAŞIDINIZ, BİZ DE SİZLERİ YEŞİL SAHALARA TAŞIYORUZ"

Formanın görseli Antalyaspor'un resmi hesaplarından da 'Siz armamızı sınıflarınıza taşıdınız, biz de sizleri formamız üzerinde sahalara taşıyoruz" mesajıyla paylaşıldı. Beyaz formaya kırmızı harflerle Barbaros Ortaokul'u yazılan forma sade tasarımıyla dikkat çekerken, sosyal medyada taraftarlardan kulübe ve sponsorluğa destek olan turizmci Tolga Cömertoğlu'na teşekkür mesajları yağdı.