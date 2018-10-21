ALANYASPOR - ANTALYASPOR | CANLI
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    'in 9. haftasında sahasında 'u ağırlıyor.

    Antalya derbisinde ile ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.

    LİGDE 5'İNCİ KARŞILAŞMA

    Geçmiş yıllarda Süper Lig'de 4, 1. Lig'de 2 kez, 2. Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 1 kez ve hazırlık maçlarında 6 kez karşı karşıya gelen iki Antalya ekibinden 'un galibiyetlerde 9-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Ligde 4 defa karşı karşıya gelen iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. Lig maçlarında 'un 8 golüne karşılık Alanyaspor 7 golle yanıt verdi. , Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üçlüsünün yöneteceği karşılaşma pazar günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak.

    AYTEMİZ ALANYASPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

    Alanyaspor: Haydar, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Sackey, Efecan, Villafanez, Fernandes, Bobo

    Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Diego Angelo, Celustka, Cissokho, Chico, Yekta, Maicon, Doğukan, Hakan, Doukara

    ANTALYASPOR'DAN FLAŞ KARAR

    'in 9. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor bir ilki gerçekleştirecek. Kırmızı-beyazlılar, okul formasını Antalyaspor yapıp sınıflara taşıyan okulun ismini, formanın ana sponsoru yaparak yeşil sahaya çıkacak.

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Barbaros İlköğretim Okulu, bundan 2 yıl önce başlattığı 'tuttuğun takımın formasıyla gelebilirsin' uygulamasında, öğrencilerin çoğunun Antalyaspor formasıyla gelmesiyle birlikte, resmi kıyafetin yanında, okul formasını Antalyaspor'un forması olarak belirlemişti. Karar üzerine okula ziyarete gelen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, öğrenci ve öğretmenlerin Antalyaspor sevdasını karşılıksız bırakmadı. Öztürk ve yönetimi kulübe talimat vererek Alanyaspor maçına formaların göğüs kısmını, Barbaros Ortaokulu'na ayrılmasını istedi.

    "SİZ ARMAMIZI SINIFLARA TAŞIDINIZ, BİZ DE SİZLERİ YEŞİL SAHALARA TAŞIYORUZ"

    Formanın görseli Antalyaspor'un resmi hesaplarından da 'Siz armamızı sınıflarınıza taşıdınız, biz de sizleri formamız üzerinde sahalara taşıyoruz" mesajıyla paylaşıldı. Beyaz formaya kırmızı harflerle 'u yazılan forma sade tasarımıyla dikkat çekerken, sosyal medyada taraftarlardan kulübe ve sponsorluğa destek olan turizmci Tolga Cömertoğlu'na teşekkür mesajları yağdı.

    1. 21.10.2018 16:00
    2. Güncelleme: 21.10.2018 16:00
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