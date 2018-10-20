Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, saat 13.30'da sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puanla 4. sırada bulunurken, Akhisar temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve mağlubiyetle elde ettiği 5 puanla 17. sırada yer alıyor.







İLK 11'LER



KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Eduok, Sadiku, Tarkan, Pavelka, Trezeguet, Diagne

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Güray, Aykut, Josue, Sissoko, Barbosa, Selezynov.



LİGDE 13. RANDEVU



Kasımpaşa ve Ahkisarspor, Süper Lig'de 12 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda İstanbul ekibi 5 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar ise 6 defa üç puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise kazanan çıkmadı.



HEDEF DENİZLİ İLE GALİBİYET SERİSİ



Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Mustafa Denizli ile anlaşmaya varılan Kasımpaşa, tecrübeli teknik adamın yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Lacivert-beyazlılar, Akihsarspor karşısında da galip gelerek Mustafa Denizli ile ikinci galibiyetini elde etmek ve bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.



TREZEGUET-EDUOK İŞ BİRLİĞİ



Kasımpaşa'da Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Göztepe maçında dikkat çeken oyuncular Samuel Eduok ve Trezeguet oldu. Nijeryalı futbolcu Samuel Eduok, söz konusu maçta 2 gole imza atarken, Trezeguet ise bu golleri hazırlayan isim oldu. Aynı zamanda İzmir temsilcisi karşısında 1 de gol atan Trezeguet, mücadeleyi 2 asist ve 1 gol ile tamamlamış oldu. Göztepe karşısında gösterdikleri etkili performans ile galibiyette büyük pay sahibi olan iki oyuncu, Akhisarspor müsabakasında da lacivert-beyazlıların en büyük kozu olacak.