Kasımpaşa - Akhisarspor | CANLI
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Kasımpaşa - Akhisarspor | CANLI

    , ’in 9. haftasında sahasında ile karşılaşıyor.

    Spor Toto 'in 9. haftasında , saat 13.30'da sahasında ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puanla 4. sırada bulunurken, Akhisar temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve mağlubiyetle elde ettiği 5 puanla 17. sırada yer alıyor.




    İLK 11'LER

    KASIMPAŞA:     Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Eduok, Sadiku, Tarkan, Pavelka, Trezeguet, Diagne
    AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Güray, Aykut, Josue, Sissoko, Barbosa, Selezynov.

    LİGDE 13. RANDEVU

    Kasımpaşa ve Ahkisarspor, Süper Lig'de 12 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda İstanbul ekibi 5 galibiyet elde ederken, yeşil-siyahlılar ise 6 defa üç puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

    HEDEF DENİZLİ İLE GALİBİYET SERİSİ

    Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından ile anlaşmaya varılan Kasımpaşa, tecrübeli teknik adamın yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Lacivert-beyazlılar, Akihsarspor karşısında da galip gelerek Mustafa Denizli ile ikinci galibiyetini elde etmek ve bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

    TREZEGUET-EDUOK İŞ BİRLİĞİ

    Kasımpaşa'da Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Göztepe maçında dikkat çeken oyuncular Samuel Eduok ve Trezeguet oldu. Nijeryalı futbolcu Samuel Eduok, söz konusu maçta 2 gole imza atarken, Trezeguet ise bu golleri hazırlayan isim oldu. Aynı zamanda İzmir temsilcisi karşısında 1 de gol atan Trezeguet, mücadeleyi 2 asist ve 1 gol ile tamamlamış oldu. Göztepe karşısında gösterdikleri etkili performans ile galibiyette büyük pay sahibi olan iki oyuncu, Akhisarspor müsabakasında da lacivert-beyazlıların en büyük kozu olacak.

    1. 20.10.2018 13:30
    2. Güncelleme: 20.10.2018 13:36
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