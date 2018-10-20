BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR | CANLI
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    BAŞAKŞEHİR - | CANLI

    BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR | CANLI

    'in 9. hafta mücadelesinde , 'u konuk edecek.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
    Ligdeki ilk 8 maçında 15 puan toplayan , Beşiktaş'ın averajla üstünde 2. sırada yer alıyor.


    İlk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan ise 9 puana sahip.




    İLK 11'LER

    BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
    KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Kana Bıyık, Sapunaru, Levent Gülen, Mensah, Bilal, Varela, Chery, Umut Bulut

    ARDA TURAN'IN CEZASI BİTTİ

    Medipol Başakşehir'de, Arda Turan'ın geçtiğimiz sezondan süregelen 10 maçlık cezası sona erdi. Arda, teknik direktör 'nın forma vermesi halinde bu mücadelede görev yapabilecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Emre Belözoğlu ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.

    1. 20.10.2018 15:55
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