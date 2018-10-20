BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Kayserispor'u konuk edecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligdeki ilk 8 maçında 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ın averajla üstünde 2. sırada yer alıyor.
İlk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Kayserispor ise 9 puana sahip.
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Atila Turan, Kana Bıyık, Sapunaru, Levent Gülen, Mensah, Bilal, Varela, Chery, Umut Bulut
ARDA TURAN'IN CEZASI BİTTİ
Medipol Başakşehir'de, Arda Turan'ın geçtiğimiz sezondan süregelen 10 maçlık cezası sona erdi. Arda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde bu mücadelede görev yapabilecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Emre Belözoğlu ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.
- 20.10.2018 15:55
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Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
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