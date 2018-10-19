VAR'la 56 saniye – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    VAR'la 56 saniye

    VAR'la 56 saniye

    İlk 8 haftada Video Hakem Sistemi, birçok karara etki etti. VAR’la topun oyunda kalma süresinin 56 saniye artarak 54 dakika 52 saniyeye ulaşması dikkat çekti

    , ilk 8 haftada 458 pozisyonun VAR tarafından incelendiğini açıkladı. 15 gol, 6 penaltı, 8 olmak üzere toplam 29 karar düzeltilirken; ortalama 2,48 maçta bir karar değiştirildi. Geçen sezona göre kırmızı kart sayısı %16, sarı kart sayısı %12 ve faul sayısı %11 azalırken, topun oyunda kalma süresi ise maç başına 56 saniye artarak 54 dakika 52 saniyeyle önemli bir yükseliş yaptı. Düzeltilen kararların ortalama inceleme süresi 1 dakika 18 saniye iken, saha kenarı monitör incelemesiyle bu süre ortalama 50 saniye daha arttı.

    ELİT HAKEMLERE RİVA'DA EĞİTİM
    İlk 8 haftada 72 maçta, 7.076 dakikalık sürede teknik aksaklıklardan dolayı 16 dakika kesinti yaşandı. VAR, maçların toplam süresinin %99.77'lik bölümünde devrede kaldı. VAR merkezinin de içinde bulunduğu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, 20-23 Kasım'daki Elit Hakemlerin Eğitim çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. UEFA Başkanı Roberto Rosetti ve Hakem Kurulu üyelerinin katılacağı seminerde, yer alacak üst düzey hakemler, saha ve salon çalışmalarını da Riva'da gerçekleştirecek.

    İLK KEZ TÜRKİYE'DE VAR
    Video Yardımcı Hakem Sistemi, 2019-2020'de Şampiyonlar Ligi ve 2020- 2021'de ise Avrupa Ligi'nde kullanılmaya başlayacak. Ayrıca Beşiktaş Vodafone Park'taki 2019 UEFA müsabakası, UEFA'nın ilk VAR uygulamasına sahne olacak. Yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğini yapacağı 2020 Şampiyonlar Ligi finali de Video Yardımcı Hakem Sistemi ile oynanacak.

    1. 19.10.2018
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