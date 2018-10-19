TFF, ilk 8 haftada 458 pozisyonun VAR tarafından incelendiğini açıkladı. 15 gol, 6 penaltı, 8 kırmızı kart olmak üzere toplam 29 karar düzeltilirken; ortalama 2,48 maçta bir karar değiştirildi. Geçen sezona göre kırmızı kart sayısı %16, sarı kart sayısı %12 ve faul sayısı %11 azalırken, topun oyunda kalma süresi ise maç başına 56 saniye artarak 54 dakika 52 saniyeyle önemli bir yükseliş yaptı. Düzeltilen kararların ortalama inceleme süresi 1 dakika 18 saniye iken, saha kenarı monitör incelemesiyle bu süre ortalama 50 saniye daha arttı.



ELİT HAKEMLERE RİVA'DA EĞİTİM

İlk 8 haftada 72 maçta, 7.076 dakikalık sürede teknik aksaklıklardan dolayı 16 dakika kesinti yaşandı. VAR, maçların toplam süresinin %99.77'lik bölümünde devrede kaldı. VAR merkezinin de içinde bulunduğu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, 20-23 Kasım'daki UEFA Elit Hakemlerin Video Yardımcı Hakem Eğitim çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve Hakem Kurulu üyelerinin katılacağı seminerde, yer alacak üst düzey hakemler, saha ve salon çalışmalarını da Riva'da gerçekleştirecek.



İLK KEZ TÜRKİYE'DE VAR

Video Yardımcı Hakem Sistemi, 2019-2020'de Şampiyonlar Ligi ve 2020- 2021'de ise Avrupa Ligi'nde kullanılmaya başlayacak. Ayrıca Beşiktaş Vodafone Park'taki 2019 UEFA Süper Kupa müsabakası, UEFA'nın ilk VAR uygulamasına sahne olacak. Yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğini yapacağı 2020 Şampiyonlar Ligi finali de Video Yardımcı Hakem Sistemi ile oynanacak.