VAR'la 56 saniye
İlk 8 haftada Video Hakem Sistemi, birçok karara etki etti. VAR’la topun oyunda kalma süresinin 56 saniye artarak 54 dakika 52 saniyeye ulaşması dikkat çekti
TFF, ilk 8 haftada 458 pozisyonun VAR tarafından incelendiğini açıkladı. 15 gol, 6 penaltı, 8 kırmızı kart olmak üzere toplam 29 karar düzeltilirken; ortalama 2,48 maçta bir karar değiştirildi. Geçen sezona göre kırmızı kart sayısı %16, sarı kart sayısı %12 ve faul sayısı %11 azalırken, topun oyunda kalma süresi ise maç başına 56 saniye artarak 54 dakika 52 saniyeyle önemli bir yükseliş yaptı. Düzeltilen kararların ortalama inceleme süresi 1 dakika 18 saniye iken, saha kenarı monitör incelemesiyle bu süre ortalama 50 saniye daha arttı.
ELİT HAKEMLERE RİVA'DA EĞİTİM
İlk 8 haftada 72 maçta, 7.076 dakikalık sürede teknik aksaklıklardan dolayı 16 dakika kesinti yaşandı. VAR, maçların toplam süresinin %99.77'lik bölümünde devrede kaldı. VAR merkezinin de içinde bulunduğu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, 20-23 Kasım'daki UEFA Elit Hakemlerin Video Yardımcı Hakem Eğitim çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve Hakem Kurulu üyelerinin katılacağı seminerde, yer alacak üst düzey hakemler, saha ve salon çalışmalarını da Riva'da gerçekleştirecek.
İLK KEZ TÜRKİYE'DE VAR
Video Yardımcı Hakem Sistemi, 2019-2020'de Şampiyonlar Ligi ve 2020- 2021'de ise Avrupa Ligi'nde kullanılmaya başlayacak. Ayrıca Beşiktaş Vodafone Park'taki 2019 UEFA Süper Kupa müsabakası, UEFA'nın ilk VAR uygulamasına sahne olacak. Yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğini yapacağı 2020 Şampiyonlar Ligi finali de Video Yardımcı Hakem Sistemi ile oynanacak.
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Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
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Yorum
seyirci fb nin gs yi yennerek prestij kazanmasın
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Galatasaray Kulübünden üyelik açıklaması
Toplam 1
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gercek Galatasaray Lisesi öğrencileri ve mezunları bu kulübün en müstesna insan kaynağını oluşturmaktadır.Lisedir Galatasaray..
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Galatasaray'da Onyekuru, Belhanda ve Rodrigues Bursaspor maçında yok
Toplam 1
Yorum
CELAL MUSLERA MARIANO MAICON OZAN OMER FERNANDO NDIYAE FEGHOLI MUGDAT SINAN EREN
VAR'la 56 saniye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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