Süper Lig'de 2018-19 sezonunda ilk 8 hafta geride kalırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tribün doluluk ortalaması yüzde 17,54 artış gösterdi. 2017-18 sezonunda ilk 8 haftada 860 bin 701 olan taraftar sayısı, bu sezon 1 milyon 11 bin 632 oldu. Kulüpler bazında incelendiğinde ise Fenerbahçe 32 bin 527 olan taraftar sayısını 38 bin 210'a, Beşiktaş 26 bin 325 olan taraftar sayısını 27 bin 924'e, Trabzonspor 23 bin 745 olan taraftar sayısını 25 bin 755'e çıkardı. Galatasaray ise taraftar ortalamasını 39 bin 417'den 34 bin 105'e indirdi.

287.582 KİŞİ STADA UĞRAMADI

Süper Lig'in en ilginç verisi ise kombinesi ve maç bileti olmasına rağmen tribüne gelmeyen taraftarlardan ortaya çıktı. Şu ana kadar Süper Lig'de 1 milyon 261 bin 385 taraftar bilet ya da kombine ile maça girmeye hak kazanırken, bu kişilerin neredeyse 5'te 1'i yani 249 bin 482'si (%19,77) maça gelmedi. Benzer bir tablo Spor Toto 1.Lig'de de yaşandı. Burada da maça girme hakkı olan 211 bin 715 kişinin 38 bin 100'ü (%17,99) maça gelmemeyi tercih etti.



