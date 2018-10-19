Süper Lig'de ilginç istatistik! Bilet var taraftar yok – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    'de ilginç istatistik! Bilet var taraftar yok

    Süper Lig'de ilginç istatistik! Bilet var taraftar yok

    ’de geçen sezona göre tribün doluluk ortalaması yüzde 17,54 arttı ama bilet alan 5 kişiden biri maça gelmiyor.

    'de 2018-19 sezonunda ilk 8 hafta geride kalırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tribün doluluk ortalaması yüzde 17,54 artış gösterdi. 2017-18 sezonunda ilk 8 haftada 860 bin 701 olan taraftar sayısı, bu sezon 1 milyon 11 bin 632 oldu. Kulüpler bazında incelendiğinde ise 32 bin 527 olan taraftar sayısını 38 bin 210'a, 26 bin 325 olan taraftar sayısını 27 bin 924'e, 23 bin 745 olan taraftar sayısını 25 bin 755'e çıkardı. ise taraftar ortalamasını 39 bin 417'den 34 bin 105'e indirdi.

    287.582 KİŞİ STADA UĞRAMADI
    Süper Lig'in en ilginç verisi ise kombinesi ve maç bileti olmasına rağmen tribüne gelmeyen taraftarlardan ortaya çıktı. Şu ana kadar Süper Lig'de 1 milyon 261 bin 385 taraftar bilet ya da kombine ile maça girmeye hak kazanırken, bu kişilerin neredeyse 5'te 1'i yani 249 bin 482'si (%19,77) maça gelmedi. Benzer bir tablo 1.Lig'de de yaşandı. Burada da maça girme hakkı olan 211 bin 715 kişinin 38 bin 100'ü (%17,99) maça gelmemeyi tercih etti.

    1. 19.10.2018 08:01
    2. Güncelleme: 19.10.2018 08:29
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