En çok kaybeden Umar ve Boutaib – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    En çok kaybeden ve

    En çok kaybeden Umar ve Boutaib
    ligde ilk 8 haftada en çok top kaybı yapan futbolcular, 'den ve Y.Malatyaspor'dan oldu. ekibinin Nijeryalı yıldızı ve sarı- kırmızılıların Faslı golcüsü, 26'şar kez ile en çok top kaybeden isimler oldular. Onları 25 kez ile 'tan Babel takip etti.
    1. 15.10.2018
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