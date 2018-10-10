Yedi takım PFDK’lık oldu – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yedi takım ’lık oldu

    Yedi takım PFDK’lık oldu
    , 8. hafta maçları sonrası disiplin sevklerini açıkladı. -Ç. maçında kırmızı kart gören Rotman ve Samu 'kural dışı hareketten' sevk edildi. Ayrıca F.Bahçe, , , Kayseri, Rize, ve Konya, çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olaylarından disipline gönderildi.
    1. 10.10.2018
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