TFF'den 'VAR' açıklaması!
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'den 'VAR' açıklaması!

    TFF'den 'VAR' açıklaması!

    , Fenerbahçe - Başakşehir maçında yaşanan 'VAR' skandalı ile alakalı bir açıklamada bulundu.

    , 'in 8.haftasındaki Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinde yaşanan 'VAR' krizili ile alakalı bir açıklama yayınladı.

    İşte 'nin açıklamasının tam metni;

    "Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili bir kesinti yaşanmıştır.

    Söz konusu müsabakada; stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır.

    Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

    Türkiye Futbol Federasyonu"

    1. 8.10.2018 16:32
    2. Güncelleme: 8.10.2018 17:05
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