Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 7 haftada Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşısında kazanırken, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.
Ligde son 2 karşılaşmada 4 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.
SAKATLIĞI BULUNAN OYUNCULARIN DURUMU
Evkur Yeni Malatyaspor'da ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu ile geçen hafta deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Sincere Seth ve sol bek Erkan Kaş'ın tedavileri sürüyor.
Bu 4 oyuncunun kontrolleri İstanbul'da gerçekleştirilirken, Seth ve Erkan Kaş'ın Demir Grup Sivasspor maçında forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi. Kaleci Ertaç Özbir'in ise yarınki mücadelede yedek kulübesinde oturması bekleniyor.
Sarı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Arturo Mina ile Danijel Aleksic, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 9. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
- 6.10.2018 11:31
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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