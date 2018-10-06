Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    , u konuk edecek

    Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

    Evkur , 'in 8. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

    Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 7 haftada , ve karşısında kazanırken, ve 'le berabere kaldı, ve 'a mağlup oldu.

    Ligde son 2 karşılaşmada 4 puan toplayan sarı-siyahlılar, u mağlup ederek milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.

    SAKATLIĞI BULUNAN OYUNCULARIN DURUMU

    Evkur 'da ameliyat edilen forvet ile geçen hafta deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kaleci , sağ bek Sincere Seth ve sol bek 'ın tedavileri sürüyor.

    Bu 4 oyuncunun kontrolleri 'da gerçekleştirilirken, Seth ve Erkan Kaş'ın Demir Grup Sivasspor maçında forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi. Kaleci Ertaç Özbir'in ise yarınki mücadelede yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

    Sarı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Arturo Mina ile Danijel Aleksic, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 9. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.


    1. 6.10.2018 11:31
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