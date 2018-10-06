Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 7 haftada Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşısında kazanırken, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

Ligde son 2 karşılaşmada 4 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.

SAKATLIĞI BULUNAN OYUNCULARIN DURUMU

Evkur Yeni Malatyaspor'da ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu ile geçen hafta deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kaleci Ertaç Özbir, sağ bek Sincere Seth ve sol bek Erkan Kaş'ın tedavileri sürüyor.

Bu 4 oyuncunun kontrolleri İstanbul'da gerçekleştirilirken, Seth ve Erkan Kaş'ın Demir Grup Sivasspor maçında forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi. Kaleci Ertaç Özbir'in ise yarınki mücadelede yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Sarı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Arturo Mina ile Danijel Aleksic, bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 9. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.