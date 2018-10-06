Kayserispor ile Ç.Rizespor yenişemedi (ÖZET)
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Kayserispor ile Ç.Rizespor yenişemedi (ÖZET)

    Kayserispor ile Ç.Rizespor yenişemedi (ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kayserispor 9'a, Çaykur Rizespor ise 7'e yükseltti.

    İLK YARIYI ÇAYKUR RİZESPOR ÖNDE KAPATTI
    Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kaybeden Kayserispor, Çaykur Rizespor karşısıda henüz 12. dakikada Rajko Rotman'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibi karşısında eksik kalan Kayserispor 25. dakikada Marwane Saadane'nin golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. İlk yarının uzatma dakikalarında ise bu kez Çaykur Rizespor'da Braian Samudio direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    İKİNCİ YARIDA KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ...
    İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Kayserispor'da 62. dakikada kazanılan penaltı atışını Tjaronn Chery gole çevirdi ve maça denge geldi: 1-1 Beraberlik golünden sonra rakip sahadaki ataklarını sıklaştıran kırmızılı-beyazlılar 73. dakikada ise Umut Bulut'un kafa golüyle geriye düştüğü maçta öne geçti: 2-1 Konuk ekip ise Ali Çamdalı'nın 86. dakikada ceza sahası dışından attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2

    KAYSERİSPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
    Bu maç öncesinde son galibiyetini Fenerbahçe deplasmanında 3-2'lik galibiyetle alan Kayserispor, daha sonra yaptığı 3 maçtan da yenik ayrılmıştı. Sırasıyla Göztepe, Konyaspor ve Beşiktaş'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor'la da berabere kalarak galibiyet hasretini dört maça çıkarttı.

    1. 6.10.2018 13:30
    2. Güncelleme: 6.10.2018 15:50
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