Kayserispor ile Ç.Rizespor yenişemedi (ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kayserispor 9'a, Çaykur Rizespor ise 7'e yükseltti.
İLK YARIYI ÇAYKUR RİZESPOR ÖNDE KAPATTI
Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kaybeden Kayserispor, Çaykur Rizespor karşısıda henüz 12. dakikada Rajko Rotman'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibi karşısında eksik kalan Kayserispor 25. dakikada Marwane Saadane'nin golüne engel olamadı ve 1-0 geriye düştü. İlk yarının uzatma dakikalarında ise bu kez Çaykur Rizespor'da Braian Samudio direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İKİNCİ YARIDA KAYSERİSPOR ÖNE GEÇTİ...
İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Kayserispor'da 62. dakikada kazanılan penaltı atışını Tjaronn Chery gole çevirdi ve maça denge geldi: 1-1 Beraberlik golünden sonra rakip sahadaki ataklarını sıklaştıran kırmızılı-beyazlılar 73. dakikada ise Umut Bulut'un kafa golüyle geriye düştüğü maçta öne geçti: 2-1 Konuk ekip ise Ali Çamdalı'nın 86. dakikada ceza sahası dışından attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2
KAYSERİSPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu maç öncesinde son galibiyetini Fenerbahçe deplasmanında 3-2'lik galibiyetle alan Kayserispor, daha sonra yaptığı 3 maçtan da yenik ayrılmıştı. Sırasıyla Göztepe, Konyaspor ve Beşiktaş'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor'la da berabere kalarak galibiyet hasretini dört maça çıkarttı.
- 6.10.2018 13:30
- Güncelleme: 6.10.2018 15:50
-
Trabzonspor, Akhisarspor karşısında ilk peşinde
Toplam 2
Yorum
ertuğrul cvhroğlu 0 2 alıp döneceğiz
-
Visca, Fener'in golcülerini solladı
Toplam 1
Yorum
10ur Alanın elinde patlar. Bence bizim İzet Hajrovic kalibresinde birisi. Özetle iş yapmaz.
-
Fenerbahçe'de şok!
Toplam 6
Yorum
Ali veli Ali Koç başkan Fenerbahçe yi yönetmek şirket yönetmeye benzemez, bilmiyorum farkında mısın ama Fenerbahçe bölünmeye gidiyor.
Kayserispor ile Ç.Rizespor yenişemedi (ÖZET) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.