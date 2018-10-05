Şehidimiz var acımız büyük! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Şehidimiz var acımız büyük!

    Şehidimiz var acımız büyük!

    ve Türk spor ailesi, 7 askerimizin şehit olduğu, 2’sinin yaralandığı hain terör saldırısını lanetledi.

    Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, 'ın Gercüş ilçesi kırsalında hain teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen hain saldırıda şehit düşen ve yaralanan kahraman askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. G.Saray, , F.Bahçe ve 'un yanı sıra, tüm spor camiası; terörü lanetleyip, kahraman şehitlerimize rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diledi. 'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor, terörü bir kez daha lanetliyoruz" denildi.
    1. 5.10.2018
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