Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Onazi ile grip olan Batuhan Artarslan katılmazken, tedavisi yapılan Burak Yılmaz kondisyon salonunda çalıştı.
Kamil Ahmet Çörekçi ile Ibanez ise takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanda oyuncular pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 2.10.2018 18:19
- Güncelleme: 2.10.2018 18:54
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