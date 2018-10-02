Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Onazi ile grip olan Batuhan Artarslan katılmazken, tedavisi yapılan kondisyon salonunda çalıştı.

    Kamil Ahmet Çörekçi ile Ibanez ise takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

    Antrenmanda oyuncular pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 2.10.2018 18:19
    2. Güncelleme: 2.10.2018 18:54
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