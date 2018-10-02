Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Onazi ile grip olan Batuhan Artarslan katılmazken, tedavisi yapılan Burak Yılmaz kondisyon salonunda çalıştı.

Kamil Ahmet Çörekçi ile Ibanez ise takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanda oyuncular pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.