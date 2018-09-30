Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Sarı Kanaryalar bir an önce toparlanmak istiyor. Diğer yandan ligin yeni ekiplerinden olan Çaykur Rizespor ise yeni teknik direktörü Okan Buruk ile iyi bir başlangıcı hedefliyor. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı fotomac.com.tr'de!
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile ligde 7. hafta heyecanı devam edecek.
Büyük umutlarla başladığı sezonda geride kalan 6 haftada işler Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmedi. Sarı-Lacivertliler 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi ile 7 puan topladı ve 13. sırada yer aldı. Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun ve talebelerinin artık kaybetmeye tahammülü kalmadı. Sarı Kanaryalar deplasmanda oynayacağı Rizespor maçında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmayı istiyor. Fenerbahçe bundan sonra liderle arasındaki farkı kapatmak için mücadele verecek.
Çaykur Rizespor galibiyete hasret
Geçen sezon 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor geride kalan 6 haftada galibiyet alamadı. 3 maçından beraberlikle ayrılan takım, 3 maçtan ise sahadan mağlup ayrıldı ve ligde 3 puanla 17. sırada yer aldı. Sezona İbrahim Üzülmez ile başlayan ancak yola devam etmeyen takım, geçen hafta Mehmet Ali Karaca yönetiminde Bursaspor ile berabere kaldı. Bu hafta Okan Buruk ile anlaşan takım, Fenerbahçe maçına Buruk yönetiminde çıkacak.
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. hafta maçında ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor sahasında sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahe'yi ağırlayacak. 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.
- 29.9.2018 12:27
- Güncelleme: 30.9.2018 01:50
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
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Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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