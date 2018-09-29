Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ile ligde 7. hafta heyecanı devam edecek.

Büyük umutlarla başladığı sezonda geride kalan 6 haftada işler Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmedi. Sarı-Lacivertliler 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi ile 7 puan topladı ve 13. sırada yer aldı. Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun ve talebelerinin artık kaybetmeye tahammülü kalmadı. Sarı Kanaryalar deplasmanda oynayacağı Rizespor maçında sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmayı istiyor. Fenerbahçe bundan sonra liderle arasındaki farkı kapatmak için mücadele verecek.

Çaykur Rizespor galibiyete hasret

Geçen sezon 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor geride kalan 6 haftada galibiyet alamadı. 3 maçından beraberlikle ayrılan takım, 3 maçtan ise sahadan mağlup ayrıldı ve ligde 3 puanla 17. sırada yer aldı. Sezona İbrahim Üzülmez ile başlayan ancak yola devam etmeyen takım, geçen hafta Mehmet Ali Karaca yönetiminde Bursaspor ile berabere kaldı. Bu hafta Okan Buruk ile anlaşan takım, Fenerbahçe maçına Buruk yönetiminde çıkacak.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7. hafta maçında ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor sahasında sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahe'yi ağırlayacak. 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.