Fikret Orman: "Sözleşmelerin TL'ye dönmesi yönünde mutabık kaldık" – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
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    : "Sözleşmelerin 'ye dönmesi yönünde mutabık kaldık"

    Fikret Orman: "Sözleşmelerin TL'ye dönmesi yönünde mutabık kaldık"

    Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı sona erdi. Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından başkan , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yabancılarla yapılan anlaşmaların Türk Lirası'na çevrilmesi kararı alındığını açıkladı.

    Yoğun bir gündemlerinin olduğunu söyleyen , "Kulüpler Birliği'nin yoğun bir gündemi vardı. Bütün kulüplerin katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdik. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 'deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin 'ye dönülmesini tartıştık aramızda. Bu kapsamda yerleşik oyuncular, hocalar aynı zamanda menajerlerle yapılan anlaşmalarda TL'ye dönülmesi üzerine kararname gereği de zaten öyle. Bütün kulüpler mutabık kaldı. Onun haricinde de futbolun genel problemlerini konuştuk. Önümüzdeki süreç, finansal fair play gibi süreçleri konuştuk" ifadelerini kullandı.

    "BU BİR YAPTIRIM DEĞİL"
    Çıkan kanunun bir yaptırım olmadığı ifade eden Orman, "18 Eylül itibarıyla bu dakikadan sonra TL üzerinden kontratlar yapılması lazım. Kanunun bunu söylüyor. Biz de zaten kanuna uymak zorundayız. Yurt içinde yapılan bütün sözleşmeleri buna bir tek sadece bir açıdan bakmamak lazım. Mesela bizim çim bakımımız var onlar da TL'ye dönecek. Bütün her şeyi TL'ye döndüreceğiz. Bütün kulüplerle bunun üzerine mutabakat sağladık. Bugünden itibaren başlayacağız artık" diye konuştu.

    1. 27.9.2018 17:00
    2. Güncelleme: 27.9.2018 17:00
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