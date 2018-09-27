Fikret Orman: "Sözleşmelerin TL'ye dönmesi yönünde mutabık kaldık"
Kulüpler Birliği Olağan Toplantısı sona erdi. Kulüpler Birliği'nin Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından başkan Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yabancılarla yapılan anlaşmaların Türk Lirası'na çevrilmesi kararı alındığını açıkladı.
Yoğun bir gündemlerinin olduğunu söyleyen Fikret Orman, "Kulüpler Birliği'nin yoğun bir gündemi vardı. Bütün kulüplerin katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdik. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Türkiye'deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin TL'ye dönülmesini tartıştık aramızda. Bu kapsamda yerleşik oyuncular, hocalar aynı zamanda menajerlerle yapılan anlaşmalarda TL'ye dönülmesi üzerine kararname gereği de zaten öyle. Bütün kulüpler mutabık kaldı. Onun haricinde de futbolun genel problemlerini konuştuk. Önümüzdeki süreç, finansal fair play gibi süreçleri konuştuk" ifadelerini kullandı.
"BU BİR YAPTIRIM DEĞİL"
Çıkan kanunun bir yaptırım olmadığı ifade eden Orman, "18 Eylül itibarıyla bu dakikadan sonra TL üzerinden kontratlar yapılması lazım. Kanunun bunu söylüyor. Biz de zaten kanuna uymak zorundayız. Yurt içinde yapılan bütün sözleşmeleri buna bir tek sadece bir açıdan bakmamak lazım. Mesela bizim çim bakımımız var onlar da TL'ye dönecek. Bütün her şeyi TL'ye döndüreceğiz. Bütün kulüplerle bunun üzerine mutabakat sağladık. Bugünden itibaren başlayacağız artık" diye konuştu.
- 27.9.2018 17:00
- Güncelleme: 27.9.2018 17:00
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 2
Yorum
izmirli o tanıtım filmini kimler hazırlamışşa kazanmamız için yapılmış. böyle sunum mu olur arkadaş. herşeyde mi bu kadar geri kalırız arkadaş. ayıp
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UEFA açıkladı! EURO 2024 Almanya'da düzenlenecek
Toplam 2
Yorum
coven YEDİRİRLER MİYDİ ZATEN .
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Beşiktaş zaten çıkar
Toplam 3
Yorum
muhittin futbolcu,teknik direktör,yönetici,hakem...herşeyden önce düzgün karekter olmalı...Caner kredisini bitirdi...
Fikret Orman: "Sözleşmelerin TL'ye dönmesi yönünde mutabık kaldık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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