Alanya’da Cisse şov!

Ligin iki flaş ekibini karşı karşıya getiren maçta Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 5'te Pavelka'nın golü faul gerekçesiyle VAR'a takıldı. 45+1'de Cisse, bu sezonki ilk golünü attı: 0-1. 45+3'te günün başarılı ismi Ufuk, Diagne'ye gol izni vermedi ve ilk yarı Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda 87'de Cisse, Alanya'yı iki farklı üstünlüğe taşıdı. 89'da ofsayt bayrağına takılan Diagne'nin golü, VAR'la geçerli sayıldı ancak kalan süre Paşa'ya yetmedi. Lacivert- beyazlılar, 4'te 4'lük süper başlangıcın ardından geçen hafta G.Saray'a kaybettikten sonra Alanya'ya da boyun eğdi. Alanya ise üst üste 3. zaferini kazandı.



BAKKAL ÖDÜL İSTEDİ

Alanya Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3'te 3 yapan takımına övgü yağdırdı. Bakkal, "Bu kadar sakatımızın olduğu yerde, oyuncu grubu inanılmaz oynadı. Bence bu performansları da ödüllendirmek gerekiyor" dedi.



YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kaybetmeyi hak etmediklerini ancak galibiyeti de hak etmediklerini ifade etti. Özdeş, "Önümüzdeki hafta iyi yaptıklarımızı geliştirmeye, kötüleri de değiştirmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.



DİAGNE BOŞ GEÇMİYOR

Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Alanya'yı da boş geçmedi. Karşılaşmada 89'da takımını umutlandıran golü atan 26 yaşındaki genç santrfor, 6. maçında 8. golünü kaydederken, Paşa'nın mağlubiyetine engel olamadı.