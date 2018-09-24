Alanya’da Cisse şov!
İlk 3 hafta golü ve puan olmayan Alanya; Göztepe ve Trabzon’dan sonra ligin flaş ekibi Kasımpaşa’yı da devirdi. Senegalli yıldız attığı 2 golle yıldızlaştı.
Ligin iki flaş ekibini karşı karşıya getiren maçta Alanyaspor, Kasımpaşa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 5'te Pavelka'nın golü faul gerekçesiyle VAR'a takıldı. 45+1'de Cisse, bu sezonki ilk golünü attı: 0-1. 45+3'te günün başarılı ismi Ufuk, Diagne'ye gol izni vermedi ve ilk yarı Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda 87'de Cisse, Alanya'yı iki farklı üstünlüğe taşıdı. 89'da ofsayt bayrağına takılan Diagne'nin golü, VAR'la geçerli sayıldı ancak kalan süre Paşa'ya yetmedi. Lacivert- beyazlılar, 4'te 4'lük süper başlangıcın ardından geçen hafta G.Saray'a kaybettikten sonra Alanya'ya da boyun eğdi. Alanya ise üst üste 3. zaferini kazandı.
BAKKAL ÖDÜL İSTEDİ
Alanya Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3'te 3 yapan takımına övgü yağdırdı. Bakkal, "Bu kadar sakatımızın olduğu yerde, oyuncu grubu inanılmaz oynadı. Bence bu performansları da ödüllendirmek gerekiyor" dedi.
YENİLGİYİ HAK ETMEDİK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kaybetmeyi hak etmediklerini ancak galibiyeti de hak etmediklerini ifade etti. Özdeş, "Önümüzdeki hafta iyi yaptıklarımızı geliştirmeye, kötüleri de değiştirmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.
DİAGNE BOŞ GEÇMİYOR
Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Alanya'yı da boş geçmedi. Karşılaşmada 89'da takımını umutlandıran golü atan 26 yaşındaki genç santrfor, 6. maçında 8. golünü kaydederken, Paşa'nın mağlubiyetine engel olamadı.
- 23.9.2018 15:52
- Güncelleme: 24.9.2018 02:00
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
Alanya’da Cisse şov! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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