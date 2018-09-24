Alanya’da Cisse şov! – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Alanya’da Cisse şov!

    Alanya’da Cisse şov!

    İlk 3 hafta golü ve puan olmayan Alanya; Göztepe ve Trabzon’dan sonra ligin flaş ekibi ’yı da devirdi. Senegalli yıldız attığı 2 golle yıldızlaştı.

    Ligin iki flaş ekibini karşı karşıya getiren maçta , deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 5'te Pavelka'nın golü faul gerekçesiyle VAR'a takıldı. 45+1'de Cisse, bu sezonki ilk golünü attı: 0-1. 45+3'te günün başarılı ismi Ufuk, Diagne'ye gol izni vermedi ve ilk yarı Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda 87'de Cisse, Alanya'yı iki farklı üstünlüğe taşıdı. 89'da ofsayt bayrağına takılan Diagne'nin golü, VAR'la geçerli sayıldı ancak kalan süre Paşa'ya yetmedi. Lacivert- beyazlılar, 4'te 4'lük süper başlangıcın ardından geçen hafta G.Saray'a kaybettikten sonra Alanya'ya da boyun eğdi. Alanya ise üst üste 3. zaferini kazandı.

    BAKKAL ÖDÜL İSTEDİ
    Alanya Teknik Direktörü , 3'te 3 yapan takımına övgü yağdırdı. Bakkal, "Bu kadar sakatımızın olduğu yerde, oyuncu grubu inanılmaz oynadı. Bence bu performansları da ödüllendirmek gerekiyor" dedi.

    YENİLGİYİ HAK ETMEDİK
    Kasımpaşa Teknik Direktörü , kaybetmeyi hak etmediklerini ancak galibiyeti de hak etmediklerini ifade etti. Özdeş, "Önümüzdeki hafta iyi yaptıklarımızı geliştirmeye, kötüleri de değiştirmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.

    DİAGNE BOŞ GEÇMİYOR
    Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü , Alanya'yı da boş geçmedi. Karşılaşmada 89'da takımını umutlandıran golü atan 26 yaşındaki genç santrfor, 6. maçında 8. golünü kaydederken, Paşa'nın mağlubiyetine engel olamadı.

    1. 23.9.2018 15:52
    2. Güncelleme: 24.9.2018 02:00
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