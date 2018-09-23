Alanya'dan sürpriz galibiyet! – Fotomaç – 23 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Alanya'dan sürpriz galibiyet!

    Alanya'dan sürpriz galibiyet!

    deplasmanda ligin flaş ekibi 'yı 2-1 mağlup etti

    Stadyumu'nda oynanan ve 'nın düdük çaldığı karşılaşmada 45. dakikada Papiss Cisse'yle öne geçen konuk ekip 87. dakikada yine Cisse'nin ayağından gelen golle farkı ikiye çıkardı.

    89. dakikada 'nin kaydettiği golle farkı bire indirse de maçta başka gol olmadı ve mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

    Bu sonucun ardından, arka arkaya 3. galibiyetini elde eden Alanyaspor 9 puana ulaşarak ligde 9. sıraya yükselirken, 3. sıradaki Kasımpaşa 12 puanda kaldı.

    1. 23.9.2018 15:52
    2. Güncelleme: 23.9.2018 18:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanya'dan sürpriz galibiyet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN