Alanya'dan sürpriz galibiyet!
Alanyaspor deplasmanda ligin flaş ekibi Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı karşılaşmada 45. dakikada Papiss Cisse'yle öne geçen konuk ekip Alanyaspor 87. dakikada yine Cisse'nin ayağından gelen golle farkı ikiye çıkardı.
89. dakikada Mbaye Diagne'nin kaydettiği golle Kasımpaşa farkı bire indirse de maçta başka gol olmadı ve mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonucun ardından, arka arkaya 3. galibiyetini elde eden Alanyaspor 9 puana ulaşarak ligde 9. sıraya yükselirken, 3. sıradaki Kasımpaşa 12 puanda kaldı.
- 23.9.2018 15:52
- Güncelleme: 23.9.2018 18:04
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Garry Rodrigues havayolları
Toplam 2
Yorum
N0_Name Bruma'yı da satmasaydık lig rakipler için çekilmez olurdu sanırım :) Onyekuro da iyi ama kiralık sonuçta ve satın alamayız çok isterler.
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Bize yakışmadı!
Toplam 5
Yorum
Ankara61 Lig başlamadan söyledim bu takım bu sene kümet düşer diye, başımızı hep eğik gezdiriyorsunuz yazıklar olsun size, yönetimde hocada istifa...
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Bize yakışmadı!
Toplam 5
Yorum
ali saygısızlık etmek istemiyorum size yakışanı söyler misiniz hep aynı masaldan sıkılmadınız mı biz sıkıldık da bırakın bu işleri
Alanya'dan sürpriz galibiyet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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