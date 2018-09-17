Süper Lig'de tek yabancı Cocu – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    'de tek yabancı Cocu

    Süper Lig'de tek yabancı Cocu

    Spor Toto ’de 5. hafta mücadeleleri devam ederken, Akhisarspor’da ’in görevine son verildi. Böylece ligde kalan tek yabancı teknik direktör Fenerbahçe'nin başındaki oldu.

    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Akhisarspor'da Boşnak Teknik Adam 'in görevine son verildi. Sezon başında, Galatasaray'ı penaltı atışlarında mağlup ederek 'yı kazanan Ege temsilcisi, ilk 5 haftada sadece 2 puan toplayabildi. Susic'in görevine son verilmesinin ardından ligdeki teknik adamlar arasında yabancı olarak sadece Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı kaldı.

    Cocu'dan 5'te 2
    Görevine son verilen Safet Susic yönetimindeki Akhisarspor, takımın başında çıktığı 5 maçta galibiyet elde edemezken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

    Ligin tek yabancısı konumunda kalan Cocu ise Fenerbahçe'nin başındaki 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde ettik. Bursaspor ile oynanan ligin ilk maçını kazanan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 3 karşılaşmada sahadan yenik ayrıldı. Hollandalı teknik adam mağlubiyet serisine dün deplasmanda oynanan mücadelesini 1-0 kazanarak son verdi.
    1. 17.9.2018 15:41
    2. Güncelleme: 17.9.2018 15:43
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