Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    - maçının biletleri satışa çıktı

    Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

    ’in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda ile arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı.

    'in 4. haftasında ile arasında Trabzon'da oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu. 1 Eylül Cumartesi günü 21.45'te başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde:

    Platinum A/C: 350 TL
    Platinum B: 400 TL
    VIP Gold: 250 TL
    VIP Silver: 200 TL
    Kategori 1: 85 TL
    Kategori 2: 75 TL
    Kategori 3: 70 TL
    Kategori 4: 60 TL
    Kategori 5: 50 TL
    Kategori 6: 35 TL
    1. 28.8.2018 10:45
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