Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı.
Platinum A/C: 350 TL
Platinum B: 400 TL
VIP Gold: 250 TL
VIP Silver: 200 TL
Kategori 1: 85 TL
Kategori 2: 75 TL
Kategori 3: 70 TL
Kategori 4: 60 TL
Kategori 5: 50 TL
Kategori 6: 35 TL
- 28.8.2018 10:45
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İstenmeyen kim varsa talip oldu!
Toplam 14
Yorum
hakan sabır lazım paralazım iyi oyuncu şart
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İstenmeyen kim varsa talip oldu!
Toplam 14
Yorum
muharrem kaya Gözünün önünde forvete Dukarayı,stopere diegoyu,kaleye Boffini görmezsen,hatta santrafora rodaligayı da ekleyeyim (gelenler zaten kiralık)
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İstenmeyen kim varsa talip oldu!
Toplam 14
Yorum
aslan çok güzel transferler oldu. taraftar memnun.tabiki uyum süreci 1 ay sürer.sabır gerekir.takım gençleşti.dirar ve soldado oynayamıyor gitmeli
Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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