Şenol Güneş UEFA elit çalıştırıcılar toplantısına davet edildi
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    elit çalıştırıcılar toplantısına davet edildi

    Şenol Güneş UEFA elit çalıştırıcılar toplantısına davet edildi

    tarafından elit teknik direktörler toplantısına davet edildi.

    20. Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı, 4 Eylül Salı günü yapılacak.

    Avrupa'nın önde gelen teknik adamlarının katılacağı toplantıya, Beşiktaş Teknik Direktörü de davet edildi.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen teknik adamları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, kulüp organizasyonları hakkında fikir alış verişi yapma ve UEFA'ya Avrupa futbolunun yararına olacağını düşündüğü önerileri sunma imkanı bulacak.

    4 Eylül Salı günü TSİ 15.00-19.30 arası yapılacak toplantıya şu teknik direktörler katılacak:

    Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olympique Marsilya), Şenol Güneş (Beşiktaş), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Arsene Wenger.

    1. 28.8.2018 17:02
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