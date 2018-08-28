Şenol Güneş UEFA elit çalıştırıcılar toplantısına davet edildi
Şenol Güneş UEFA tarafından elit teknik direktörler toplantısına davet edildi.
20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı, 4 Eylül Salı günü yapılacak.
Avrupa'nın önde gelen teknik adamlarının katılacağı toplantıya, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de davet edildi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen teknik adamları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, kulüp organizasyonları hakkında fikir alış verişi yapma ve UEFA'ya Avrupa futbolunun yararına olacağını düşündüğü önerileri sunma imkanı bulacak.
4 Eylül Salı günü TSİ 15.00-19.30 arası yapılacak toplantıya şu teknik direktörler katılacak:
Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Olympique Marsilya), Şenol Güneş (Beşiktaş), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain), Arsene Wenger.
- 28.8.2018 17:02
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Galatasaray Fatih Terim ile parlıyor
Toplam 2
Yorum
FBLİ TÜM TAKIMLARA SESLENİYORUM A ALBAYRAK DENEN ŞAHIS VARKEN BİRDE FEDERASYONDAN ALİ DÜRÜST VARKEN ŞAMPİYONLUĞU UNUTUN BEYLER BENDEN SÖYLEMESİ:)
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Kayserispor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
Toplam 6
Yorum
emre ali koç istifa et git bu taraftara anlatamazsın 600 milyon euro borç varmış işe yaramayan milyon euro alıyor sonra borç olur satın kardeşim
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Kayserispor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
Toplam 6
Yorum
fenerbahçeli kimi izlemeye gidicez yanındaki adama pas atamayan bir takımı mı izliyelim televizyonda bile izlemem artık yazık taraftarımıza yakışmadısize
Şenol Güneş UEFA elit çalıştırıcılar toplantısına davet edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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