Çakır’dan 3. dalya – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Çakır’dan 3. dalya

    Çakır’dan 3. dalya

    'de ilk maçına 2001'de çıkan 41 yaşındaki bölgesi hakemi , Göztepe-Fenerbahçe maçıyla 300'üncü Süper Lig maçında görev aldı.

    'de ilk maçına 2001'de çıkan 41 yaşındaki bölgesi hakemi , Göztepe-Fenerbahçe maçıyla 300'üncü Süper Lig maçında görev aldı. kokartını 2006 yılından bu yana aralıksız takan Cüneyt Çakır, 164 uluslararası karşılaşmada görev yaptığı kariyerinde 2 kez yarı finali yönetti.

    1. 26.8.2018
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