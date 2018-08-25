En golcüler gitti – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    En golcüler gitti

    En golcüler gitti

    FFP kuralları; , ve Beşiktaş'ın döneminde geçen sezonki en golcü oyuncularıyla yollarını ayırmasına neden oldu.

    Suudi ekibi Al Hilal'e olan Gomis, geçen sezon 29 golle krallık tacını giyerken, tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu olmayı da başarmıştı.

    Al Nassr'a transfer olarak 'e rakip olan F.Bahçeli Giuliano da geçen sezon ligde 14 gol kaydederek, takımın en golcü oyuncusu olmuştu. Brezilyalı yıldız ligde ayrıca 5 de asist gerçekleştirdi.

    'e transfer olan Beşiktaşlı Anderson Talica ise 14 gol ve 7 asistlik performansıyla siyah-beyazlı takımın en skorer oyuncusuydu. İstatistikler, üç yıldızın yerlerinin dolmasının zor olduğunu gösteriyor.
    1. 25.8.2018
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