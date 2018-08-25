En golcüler gitti
FFP kuralları; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer döneminde geçen sezonki en golcü oyuncularıyla yollarını ayırmasına neden oldu.
Al Nassr'a transfer olarak Gomis'e rakip olan F.Bahçeli Giuliano da geçen sezon ligde 14 gol kaydederek, takımın en golcü oyuncusu olmuştu. Brezilyalı yıldız ligde ayrıca 5 de asist gerçekleştirdi.
Çin'e transfer olan Beşiktaşlı Anderson Talica ise 14 gol ve 7 asistlik performansıyla siyah-beyazlı takımın en skorer oyuncusuydu. İstatistikler, üç yıldızın yerlerinin dolmasının zor olduğunu gösteriyor.
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
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