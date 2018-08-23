PFDK'dan Seleznova' 4 maç ceza – Fotomaç – 23 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ağustos 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    PFDK'dan Seleznova' 4 maç ceza

    PFDK'dan Seleznova' 4 maç ceza

    Kurul, Akhisarspor'dan Seleznov'a 4 ve Aytemiz Alanyaspor'dan Sackey'e 2 maç men cezası verdi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) (PFDK), Akhisarspor'dan Yevgen Seleznov'a 4 ve Aytemiz Alanyaspor'dan Isaac Sackey'e 2 maç men cezası verdi.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı Seleznov'a 4 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandı.

    Aytemiz Alanyaspor'un MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle de Sackey'e 2 maç men cezası verildi.

    Atiker Konyaspor Antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'a, Antalyaspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle, 1 maç soyunma odası ile yedek kulübesine giriş yasağı, 13 bin lira da para cezası verildiği duyuruldu.

    Kurul, Beşiktaş'ın, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynadığı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan siyah-beyazlı taraftarlara, bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı verildiğini aktardı.

    Öte yandan, Beşiktaş'a 40 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 35 bin ve Akhisarspor'a 20 bin lira para cezası uygulayan PFDK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü'nün bir sonraki iç saha maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının Passolig kartlarını bloke etti.

    1. 23.8.2018 14:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PFDK'dan Seleznova' 4 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN