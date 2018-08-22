Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
TFF tarafından açıklanan liste şu şekilde;
Rizespor - Erzurumspor Yaşar Kemal Uğurlu
Ankaragücü - Trabzonspor Mete Kalkaan
Göztepe - Fenerbahçe Cüneyt Çakır
Kayserispor - Malatyaspor Alper Ulusoy
Sivasspor - Kasımpaşa Hüseyin Göçek
Beşiktaş - Antalyaspor Halis Özkahya
Konyaspor - Bursaspor Mustafa Öğretmenoğlu
Başakşehir - Akhisarspor Ali Palabıyık
Galatasaray - Alanyaspor Halil Umut Meler
- 22.8.2018 12:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
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