Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı! – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'de 3. hafta hakemleri açıklandı!

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de 3. hafta hakemleri açıklandı!

    'in 3. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

    TFF tarafından açıklanan liste şu şekilde;

    Rizespor - Erzurumspor Yaşar Kemal Uğurlu

    Ankaragücü - Trabzonspor Mete Kalkaan

    Göztepe - Fenerbahçe Cüneyt Çakır

    Kayserispor - Malatyaspor Alper Ulusoy

    Sivasspor - Kasımpaşa Hüseyin Göçek

    Beşiktaş - Antalyaspor Halis Özkahya

    Konyaspor - Bursaspor Mustafa Öğretmenoğlu

    Başakşehir - Akhisarspor Ali Palabıyık

    Galatasaray - Alanyaspor Halil Umut Meler

    1. 22.8.2018 12:23
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