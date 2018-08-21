Kjaer'den heyecanlandıran paylaşım!
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan sarı-lacivertlilerin eski savunma oyuncusu Simon Kjaer'in eşi Elina Kjaer, sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı
Transfer döneminde adı Fenerbahçe veGalatasaray ile anılan sarı-lacivertlilerin eski savunma oyuncusu Simon Kjaer'in eşi Elina Kjaer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyacanlandırdı.
Danimarkalı oyuncunun eşi, "Nereye gidiyoruz" başlıklı yaptığı paylaşıma Stockholm ve İstanbul seçeneklerini ekledi.
Elina Kjaer, paylaşımı yaptığı Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip ediyor.
Tolgay Arslan'ın eşi Jana ise yine sosyal medya hesabından Galatasaray bayraklı fotoğraf paylaşıp Kjaer'in eşini etiketledi. Fotoğrafın altına "Bunun için sakın bana vurma" yazan Jana ise kafaları iyice karıştırdı.
- 21.8.2018 14:45
- Güncelleme: 21.8.2018 15:14
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Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Toplam 7
Yorum
T.s61 Burasi söz verme yerimi ts basit takimmi zeki yavru ts formasıni giyecek adammi top toplattirın.
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Toplam 3
Yorum
karakartalll mustafa ve love dururken bu adamı gönderirlerse yazıklar olsun. adam tam açıldı satıyorlar. gelen adamdan 10 hafta bir şey beklemeyin. yazık
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