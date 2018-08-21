Kjaer'den heyecanlandıran paylaşım!
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    'den heyecanlandıran paylaşım!

    Kjaer'den heyecanlandıran paylaşım!

    döneminde adı ve ile anılan sarı-lacivertlilerin eski savunma oyuncusu Simon 'in eşi Elina Kjaer, hesabından paylaşımı yaptı

    döneminde adı veGalatasaray ile anılan sarı-lacivertlilerin eski savunma oyuncusu Simon 'in eşi Elina Kjaer'in hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyacanlandırdı.

    Danimarkalı oyuncunun eşi, "Nereye gidiyoruz" başlıklı yaptığı paylaşıma Stockholm ve seçeneklerini ekledi.

    Elina Kjaer, paylaşımı yaptığı Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip ediyor.

    Tolgay Arslan'ın eşi Jana ise yine sosyal medya hesabından bayraklı fotoğraf paylaşıp Kjaer'in eşini etiketledi. Fotoğrafın altına "Bunun için sakın bana vurma" yazan Jana ise kafaları iyice karıştırdı.



    1. 21.8.2018 14:45
    2. Güncelleme: 21.8.2018 15:14
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