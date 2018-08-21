Transfer döneminde adı Fenerbahçe veGalatasaray ile anılan sarı-lacivertlilerin eski savunma oyuncusu Simon Kjaer'in eşi Elina Kjaer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarları heyacanlandırdı.

Danimarkalı oyuncunun eşi, "Nereye gidiyoruz" başlıklı yaptığı paylaşıma Stockholm ve İstanbul seçeneklerini ekledi.

Elina Kjaer, paylaşımı yaptığı Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip ediyor.

Tolgay Arslan'ın eşi Jana ise yine sosyal medya hesabından Galatasaray bayraklı fotoğraf paylaşıp Kjaer'in eşini etiketledi. Fotoğrafın altına "Bunun için sakın bana vurma" yazan Jana ise kafaları iyice karıştırdı.



