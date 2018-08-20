Güçlü siftah – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Güçlü siftah

    Güçlü siftah

    Ankaragücü, iki takımın da 10 kişi kaldığı Alanya’daki maçta rakibini ve Tiago Pinto ile devirerek ’de ilk puanlarını aldı

    Sezona yenilgiyle başlayan iki takımın Alanya'daki mücadelesinde 2 kırmızı, 2 de gol vardı. Ancak golleri atan Ankaragücü, deplasmandan 3 puanla ayrıldı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ankaragücü, 65'te Moktar'ın ortasında 'ın kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. Konuk ekip, 89'da Cenk Ahmet'in hatasını affetmeyen Pinto ile 2-0 yaptı.

    VAR'LA KIRMIZIYA DÖNDÜ
    Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da 10 kişi kalırken, Sackey'in pozisyonunda hakem , VAR sistemine başvurdu. 52. dakikada El Kabir'e yapılan müdehalede Sackey'e sarı kartını çıkaran hakem , VAR'dan pozisyonu tekrar izleyerek kararını değiştirdi ve Sackey'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

    1. 20.8.2018
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