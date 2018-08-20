Güçlü siftah

Sezona yenilgiyle başlayan iki takımın Alanya'daki mücadelesinde 2 kırmızı, 2 de gol vardı. Ancak golleri atan Ankaragücü, deplasmandan 3 puanla ayrıldı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ankaragücü, 65'te Moktar'ın ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. Konuk ekip, 89'da Cenk Ahmet'in hatasını affetmeyen Pinto ile 2-0 yaptı.



VAR'LA KIRMIZIYA DÖNDÜ

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da 10 kişi kalırken, Sackey'in pozisyonunda hakem Ali Şansalan, VAR sistemine başvurdu. 52. dakikada El Kabir'e yapılan müdehalede Sackey'e sarı kartını çıkaran hakem Ali Şansalan, VAR'dan pozisyonu tekrar izleyerek kararını değiştirdi ve Sackey'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.