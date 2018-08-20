5 direk 2 gol

EGE'DE ligin yeni takımı Ç.Rize'yi ağırlayan Akhisarspor, hoş bir jestle karşılaştı. Rizespor, Süper Kupa'yı alan Akigo'yu sahaya alkışlayarak çıkardı. Böyle bir ortamda başlayan maç da direklerin dövüldüğü müthiş bir mücadeleye sahne oldu. 4'te Seleznyov, 15'te Manu'nun şutu direkten döndü. 28'de Samudio, kaleciyi de geçip Muriç'i gördü, Kosovalı yıldız da boş ağları havalandırdı: 0-1. 45+1'de Fink'e tüküren Seleznyov direk kırmızı gördü.



MANU SAÇ-BAŞ YOLDURDU!

İKİNCİ yarıda da direkler baş roldeydi. 51'de Robin, 54'te de Umar direğe takıldı. 5. direkten dönen top ise Akhisar'dan geldi. 59'da Manu'nun direğe takıldı. Akigo beraberlik golünü 66'da buldu. Ömer'in içeriye doldurduğu topa, Mustafa Yumlu hareketlendi. Kaleci Gökhan çıkmakta kararsız kaldı ve Mustafa bu hatayı affetmeyip skoru dengeledi: 1-1. Ege ekibi, 90+4'te Manu'nun Gökhan'la karşı karşıya mutlak golü kaçırmasıyla galibiyetten de oldu.?



SELEZNYOV'A KIRMIZI VAR!

AKHİSAR'IN Ç.Rize karşısında 10 kişi kaldığı maçta Video Hakem Sistemi, Ege ekibine acımadı. Maçta 45+1'de Akigo'nun geliştirdiği atakta Rize'den Fink yerde kaldı. Pozisyonu VAR'da tekrar izleyen hakem Serkan Çınar, rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Seleznov'u direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



UKRAYNALI YILDIZA CEZA

AKHİSAR Teknik Direktörü Safet Susic, Seleznov'a çattı. Susic, "Seleznov, kırmızıdan 2-3 dakika önce yediği tekmeden sonra o reaksiyonu gösterdi. Üzüntülüyüz ama ceza vereceğiz. Bu pozisyon Türk futbolu için de iyi bir örnek oldu. Türk futbolu için VAR çok iyi bir sistem olacak" değerlendirmesini yaptı.