VAR yakaladı! Seleznyov'a tükürükten kırmızı kart
Akhisarspor - Çaykur Rizespor maçında Seleznyov, hakem Serkan Çınar'ın VAR'a başvurmasının ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta VAR kararı bir kez daha uygulandı.
Hakem Serkan Çınar, mücadelenin ilk yarısının sonlarında Seleznyov'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
VAR odası bir pozisyon sırasında Seleznyov'un Çaykur Rizespor forması giyen Matic Fink'e tükürdüğünü tespit edip hakem Serkan Çınar'ı uyardı. Hakem Serkan Çınar da bu uyarının ardından Akhisarspor'un golcüsü Seleznyov'a kırmızı kartını gösterdi.
- 19.8.2018 20:46
- Güncelleme: 19.8.2018 20:50
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Yorum
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Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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Yusuf’a destek
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TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
VAR yakaladı! Seleznyov'a tükürükten kırmızı kart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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