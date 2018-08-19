Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, devreye 1-0 yenik girdiği maçta ikinci yarıdaki muhteşem performansıyla 3 puanı 3 golle aldı. LASK Linz maçının kahramanı Alvaro Negredo muhteşem topuk golüyle geceye damgasını vururken Quaresma 2 asist 1 gollük performansıyla maçın yıldızı oldu
TOLGA'NIN HATASINI SCUK AFFETMEDİ
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki maça ev sahibi ekip rüzgar gibi başladı. 20 yıllık Süper Lig hasretinden sonra ilk iç saha maçına çıkan Erzurumspor ilk yarıdaki etkili oyununu 16. dakikada gole çevirdi. Kaleci Tolga Zengin, auta giden topu kontrol edemeyince Erzurumspor köşe vuruşu kazandı. Bu andan itibaren siyah-beyazlı savunma topu uzaklaştıramayınca Erzurumspor peş peşe 5 korner kullandı. Özer'in ortasında Jasmin Scuk vuruşunu yaptı, takım arkadaşına çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti.
BERABERLİK GOLÜ DE KORNERDEN GELDİ
Bir köşe vuruşundan yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, yine bir korner organizasyonunda bulduğu golle skora eşitlik getirdi. 53. dakikada Quaresma'nın ortasına yükselen Gökhan Gönül kafa vuruşuyla beraberlik golünü attı.
ALVARO NEGREDO'DAN MUHTEŞEM GOL
UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde LASK Linz'e attığı golle Kartal'a turu getiren Alvaro Negredo, Erzurumspor karşısında da gollerine devam etti. 76. dakikada Quaresma'nın pasına topuğuyla dokunan İspanyol yıldız kaleci Hakan Canbazoğlu'nu mağlup ederek son bölümde Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.
SON SÖZÜ QUARESMA SÖYLEDİ
Beşiktaş 85. dakikada Lens'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına geçen Quaresma topla kaleci Hakan'ı ayrı köşelere gönderdi. İlk 2 golün asistini yapan Quaresma, müthiş performansını golle süsledi ve maçın skorunu belirledi.
İlk haftada Akhisarspor'u yenen Kartal, ikide iki yaparak Süper Lig'deki puanını 6'ya çıkardı.
Ligin yeni ekibi Erzurumspor ise ikinci haftada da puanla tanışamadı.
- 19.8.2018 21:12
- Güncelleme: 19.8.2018 21:26
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Fenerbahçe, Giuliano'yu KAP'a bildirdi!
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Yorum
MUSTAFA GÜNÜN EN GÜZEL HABERİ ÇÖPLERİ ATIN ARTIK ŞU TAKIMDAN DAHA DEVAMINI BEKLİYORUZ.
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Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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Yusuf’a destek
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TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
Kartal Erzurum'u 3'ledi | Erzurumspor 1-3 Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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