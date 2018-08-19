Ankaragücü galibiyetle tanıştı! Alanyaspor 0-2 Ankaragücü (Maç sonucu) – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Ankaragücü galibiyetle tanıştı! 0-2 Ankaragücü (Maç sonucu)

    Ankaragücü galibiyetle tanıştı! <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a> 0-2 Ankaragücü (Maç sonucu)

    Ankaragücü, 'in 2. haftasında Ankaragücü, 'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 65. dakikada ve 89. dakikada 'dan geldi.

    'de 2. hafta mücadelesinde Ankaragücü, 'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 'dan Isaac Sackey ve Ankaragücü'nden Thievy Bifouma'nın kırmızı kartla oyun dışı kaldığı karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren goller ve 'dan geldi.

    MAÇTAN DAKİKALAR

    İLK YARI

    2. dakikada 'in Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci topu uzaklaştırdı.

    21. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in ceza sahasından kaleye şutunda kaleci Hopf, gole izin vermedi.

    35. dakikada Augusto'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Baiano'nun şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta çıktı.

    41. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Mokhtar'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye şutunda kaleci , topu kornere çeldi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

    İKİNCİ YARI

    50. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Villafanez'in ortasında topla buluşan Baiano'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

    65. dakika MKE Ankaragücü öne geçti. Mokhtar'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan , kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1

    89. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında topla buluşup ceza sahasına ilerleyen Pinto, topu kaleci Haydar Yılmaz'ın solundan ağlara gönderdi: 0-2

    Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    HAKEMLER: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Abdullah Bora Özkara
    AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano (Dk. 79 Emre Güral), Augusto (Dk. 73 Cenk Ahmet Alkılıç), Tzavellas, Nsakala, Sackey, Barış Başdaş, Efecan Karaca (Dk. 58 Maniatis), Villafanez, Campos, Bobo
    MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, , , Bakary Kone, Pinto, Faty, Arif Morkaya (Dk. 80 Sedat Ağçay), Bifouma, İlhan Parlak, Mokhtar (Dk. 73 Kenan Özer), El Kabir (Dk. 88 Szukala)
    GOLLER: Dk. 65 İlhan Parlak, Dk. 89 Pinto (MKE Ankaragücü)
    KIRMIZI KARTLAR: Dk. 52 Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 70 Bifouma (MKE Ankaragücü)
    SARI KARTLAR: Dk. 36 Augusto, Dk. 46 Barış Başdaş, Dk. 82 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 37 Arif Morkaya, Dk. 39 El Kabir, Dk. 83 Faty, Dk. 85 Kenan Özer (MKE Ankaragücü)

    1. 20.8.2018 00:22
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