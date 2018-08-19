28. dakikada Vedat Muriqi ile konuk ekip 1-0 öne geçti. 45. dakikada VAR, Yevhen Seleznyov'un Matic Fink'e tükürdüğünü tespit etti ve hakem Serkan Çınar'ı uyardı. Hakem Serkan Çınar da bu uyarının ardından Akhisarspor'un golcüsü Seleznyov'a kırmızı kartını gösterdi. Akhisarspor ilk yarının son anlarında 10 kişi kaldı.



66. dakikada Akhisarspor, Mustafa Yumlu ile beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İki ekip de ilk hafta mağlup olmuştu. Bu sonuçla iki takım da ilk puanlarını almış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Seleznov'un ceza sahası dışından çektiği şutta top, kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonunda devamında Çaykur Rizesporlu oyuncular tehlikeyi uzaklaştırdı.

7. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Vedat Muriç'in kafa vuruşunda, kaleci Fatih meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

15. dakikada Akhisarspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Bilal Kısa'nın ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak Çaykur Rizespor savunmasından sekerek Manu'nun önüne düştü. Manu'nun kale sahasında çektiği şutta top direkten döndü.

28. dakikada Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'in attığı golle öne geçti. Sol kanattan topu ceza sahasına topu taşıyan Segovia, kaleci Fatih'i geçerek topu uygun durumdaki arkadaşı Vedat Muriç'e aktardı. Muriç de meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

45+1. dakikada Akhisarspor'da Seleznov kırmızı kart gördü. Akhisarspor'un geliştirdiği atakta Çaykur Rizesporlu Fink yerde kaldı. Pozisyonu Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla (VAR) tekrar izleyen Serkan Çınar, rakibine tükürdüğü gerekçesiyle Seleznov'u direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Mücadelenin ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

52. dakikada Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, meşin yuvarlak direkten döndü ve kaleci Fatih Öztürk topun sahibi oldu.

53 dakikada konuk takım bir kez daha direğe takıldı. Sağ kanattan Fink'in ceza sahasına ortaladığı topa Aminu Umar'ın vuruşunda üst direkten dönen topu Robin Yalçın tamamlamaya çalışırken, meşin yuvarlak savunmaya çarparak dışarı çıktı.

57. dakika Akhisarspor, gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasında topla buluşan Manu'nun vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

66. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Ömer Bayram'in ceza sahasına ortaladığı top, Mustafa Yumlu'nun önünde kaldı. Kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Mustafa Yumlu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

90+4. dakikada Akhisarspor gole çok yaklaştı. Manu sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.