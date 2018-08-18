Geçen hafta Başakşehir'e kaybeden Fırtına, dün ilk yarıda Olcay Şahan ve Rodallega'nın (2) golleri ile galibiyet siftahı yaptı. Tüm stat coştu.



Süper Lig'e Başakşehir deplasmanında aldığı mağlubiyetle başlayan Trabzonspor, dün Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet siftahı yaptı. Olcay Şahan ve Rodallega'nın biri penaltıdan iki golü ile Yiğido'yu eli boş gönderen Fırtına, bir geleneği de devam ettirdi. İki takım 25. kez karşılaşırken, Fırtına'nın 13, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 38 golüne, kırmızı-beyazlı takım 27 golle yanıt verdi.



İLK DEVREDE ŞOV YAPTILAR

İlk devrede son derece etkili olan ve Sivasspor'u sahasına hapseden Karadeniz ekibi, ikinci devrede ise skoru koruma yolna gitti. Ayrıca Trabzon'da oynanan 13 maçta bordo-mavili takımın 1'i hükmen olmak üzere 2 mağlubiyeti var. Evindeki 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 kez de berabere kaldı. Fırtına, Sivas karşısındaki yenilgilerini, 2007-2008'de Avni Aker Stadı'nda 1-0 önde götürdüğü maçta çıkan olaylar nedeniyle hükmen (3-0) ve geçen sezon 2-0'lık sonuçla almıştı.



KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Ünal Karaman, ligin ilk haftasındaki Başakşehir maçından üç değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam stoperde Mustafa Akbaş'ın yerine Hosseini'ye, İbanez'in yerine Novak'a ve Kucka'nın yerine ise Olcay Şahan'a görev verdi.



İLGİNÇ BİR TESADÜF

Karadeniz ekibi sahasındaki son galibiyeti geçen sezon teknik direktör Ünal Karaman'ın görev yaptığı Kardemir Karabükspor karşısında 3-0'lık sonuçla almıştı. Bordo-mavili takım dün bu kez Ünal Karaman'ın yönetiminde Sivasspor'u devirmeyi başardı.