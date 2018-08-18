Antalyaspor ve Atiker Konyaspor puanları paylaştı
Antalyaspor ile Konyaspor’un 90 dakikalık düellosunda eşitlik vardı İki komşu, dostluk mesajlarıyla başlayan maçtan 1’er puanla ayrıldı.
JEVTOVİC KIZARDI
Maicon ve Diego ile beraberliği yakalayan Antalyaspor, aradığı galibiyet golünü bulamadı ve 1 puanla yetindi. Uzatma dakikalarında Jevtovic'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kalan Konyaspor ise 3-1'lik galibiyetini koruyamadı ve 2'de 2 yapma fırsatını kaçırdı.
'GOLLER BİZE YAKIŞMIYOR'
Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ölü toplardan 3 gol yediklerini belirterek, "Yediğimiz goller bize yakışmıyor. Rakibe bu kadar rahat vurdurmamamız gerekiyor" diye konuştu. Antalyaspor'un hocası Bülent Korkmaz da, "Bireysel hatalardan gol yediklerini ifade ederek, "Öne geçtiğimiz maçta galibiyeti kaçırdıkları için üzgünüz" diye konuştu.
KONYA'DAN TL MESAJI
Konyaspor, hafta içinde açıkladığı gibi karşılaşmaya kolunda 'TL'nin logosuyla sahaya çıktı. Yeşil-beyazlılar dolara karşı TL'ye destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın 1. dakikasında gelişen Antalyaspor atağında, sağ kanattan Maicon'un verdiği pasla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Danilo'nun yerden pasında ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Vainqueur'un vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı son anda meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
8. dakikada Antalyaspor golü buldu. Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topa iyi yükselen Diego'nun kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
39. dakikada Atiker Konyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ani gelişen atakta Yatabare'nin pasıyla ceza sahasına giren Ömer Ali Şahiner, kaleci Boffin'i çalımladıktan sonra şutunu çekti. Çizgi üstünde Diego'nun müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
45. dakikada Atiker Konyaspor karşılaşmada öne geçti. Ani gelişen Atiker Konyaspor atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Sol çaprazda topla buluşan Fofana'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
51. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Doukara'nın vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesine rağmen, top ağlarla buluşmak üzereyken Ferhat Öztorun çizgi üstündeki müdahalesiyle kornere çıktı.
53. dakikada Atiker Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan çizgiye inen Yatabare'nin yerden pasında, Jahovic'in vuramadığı top Vainqueur'ün ayağından sekti. Altıpasta oluşan karambolde topa son dokunan Ömer Ali Şahiner, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3
67. dakikada Antalyaspor farkı bire indirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Nazım Sangare'nin ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde Maicon'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan ağlarla buluştu: 2-3
75. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hakan Özmert'in kullandığı köşe vuruşunda Diego'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3
83. dakikada Nazım Sangare'nin ara pasıyla hareketlenen Drole, ceza sahasında kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Drole'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesiyle kornere çıktı.
90+2. dakikada Atiker Konyaspor karşılaşmada 10. kişi kaldı. Sağ kanattan hareketlenen Drole'ü arkadan çekerek düşüren Jevtovic, hakem Alper Ulusoy tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
- 18.8.2018 23:40
- Güncelleme: 19.8.2018 01:09
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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