Trabzonspor-Sivasspor | CANLI
Süper Lig’e 2-0’lık Başakşehir mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor, Yiğido’yu devirerek ilk 3 puanını almak ve taraftarını coşturmak istiyor
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybeden Trabzonspor, bugün sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Bu sezon ilk kez seyircisi önündeki ilk resmi maçını oynayacak bordo-mavili takımda sakatlıkları olan sağ bek Kamil Ahmet ve sol kanat Amiri forma giyemeyecek. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma 21.45'te başlayacak.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone
- 17.8.2018 20:52
- Güncelleme: 17.8.2018 21:49
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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