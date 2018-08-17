Trabzonspor-Sivasspor | CANLI – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    - | CANLI

    Trabzonspor-Sivasspor | CANLI

    ’e 2-0’lık  mağlubiyeti ile başlayan , Yiğido’yu devirerek ilk 3 puanını almak ve taraftarını coşturmak istiyor

    'in ilk haftasında deplasmanda Medipol 'e 2-0 kaybeden , bugün sahasında 'u konuk edecek. Bu sezon ilk kez seyircisi önündeki ilk resmi maçını oynayacak bordo-mavili takımda sakatlıkları olan sağ bek Kamil Ahmet ve sol kanat Amiri forma giyemeyecek. Hakem 'nun yöneteceği karşılaşma 21.45'te başlayacak.

    İLK 11'LER

    TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega

    DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, , Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone

    1. 17.8.2018 20:52
    2. Güncelleme: 17.8.2018 21:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor-Sivasspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN