Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybeden Trabzonspor, bugün sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Bu sezon ilk kez seyircisi önündeki ilk resmi maçını oynayacak bordo-mavili takımda sakatlıkları olan sağ bek Kamil Ahmet ve sol kanat Amiri forma giyemeyecek. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma 21.45'te başlayacak.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Zargo Toure, Hosseini, Onazi, Novak, Olcay, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Rodallega

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Medjani, Uğur, Ziya, Emre, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Kone