2015-2016 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan 37 yaşındaki golcü oyuncu Eto'o'nun Türkiye macerası da başlamış oldu. 3 sezon boyunca kırmızı beyazlıların formasını giyen Eto'o, Antalyaspor formasını ligde 76 kez, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez terletti. Deneyimli oyuncu Akdeniz ekibiyle toplamda 77 kez sahaya çıkarken 46 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu. Eto'o, öte yandan Antalyaspor'da en çok gol atan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. 2017-2018 sezonunun devre arasında Atiker Konyaspor'a transfer olan 37 yaşındaki golcü oyuncu biri Türkiye Kupası maçı olmak üzere 14 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.



"Tüm bu insanlar beni evlat edindiler"



Sezon başında Atiker konyaspor ile sözleşmesini karşılıklı fesh ederek Katar'ın Katar Sports takımına imza atan Eto'o, sosyal medya hesabu Instagram'dan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, Antalyaspor başkanına, yönetim kuruluna ve taraftarlarına teşekkür ederek 'tüm bu insanlar beni evlat edindiler, bana bu kadar iyilik gösterdiler. Bin şükür' derken, kısa süren Atiker Konyaspor macerası için ise, 'Atiker Konyaspor maceram kısa geçti ama duygu olmadan değil, bu güzel ülkeyi seviyorum ve en iyisini diliyorum" dedi.

Eto'o'nun sabahın erken saatlerinde yaptığı paylaşım kısa sürede 5 binin üzerinde beğeni alırken, paylaşıma çok sayıda yorum yapıldığı görüldü.