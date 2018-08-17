Katar'a transfer olan Eto’o’dan teşekkür mesajı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    'a olan Eto’o’dan teşekkür mesajı

    Katar'a transfer olan Eto’o’dan teşekkür mesajı

    Türkiye’de ekiplerinden ve formaları giydikten sonra geçtiğimiz günlerde ’ın Katar Sports takımıyla anlaşan Kamerunlu dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto’o hesabı İnstagram üzerinden Antalyaspor ve Atiker Konyaspor’a teşekkür etti.

    2015-2016 sezonunda 'a olan 37 yaşındaki golcü oyuncu Eto'o'nun Türkiye macerası da başlamış oldu. 3 sezon boyunca kırmızı beyazlıların formasını giyen Eto'o, Antalyaspor formasını ligde 76 kez, 'nda ise 1 kez terletti. Deneyimli oyuncu ekibiyle toplamda 77 kez sahaya çıkarken 46 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu. Eto'o, öte yandan Antalyaspor'da en çok gol atan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. 2017-2018 sezonunun devre arasında 'a transfer olan 37 yaşındaki golcü oyuncu biri Türkiye Kupası maçı olmak üzere 14 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.


    "Tüm bu insanlar beni evlat edindiler"


    Sezon başında Atiker konyaspor ile sözleşmesini karşılıklı fesh ederek 'ın Katar Sports takımına imza atan Eto'o, hesabu 'dan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'e, Antalyaspor başkanına, yönetim kuruluna ve taraftarlarına teşekkür ederek 'tüm bu insanlar beni evlat edindiler, bana bu kadar iyilik gösterdiler. Bin şükür' derken, kısa süren Atiker Konyaspor macerası için ise, 'Atiker Konyaspor maceram kısa geçti ama duygu olmadan değil, bu güzel ülkeyi seviyorum ve en iyisini diliyorum" dedi.
    Eto'o'nun sabahın erken saatlerinde yaptığı paylaşım kısa sürede 5 binin üzerinde beğeni alırken, paylaşıma çok sayıda yorum yapıldığı görüldü.

    1. 17.8.2018 10:40
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